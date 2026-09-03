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حضور نظامیان آمریکایی در منطقه تمدید شد!

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا را تا سال ۲۰۲۷ تمدید نمود.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۰۶
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هگست

وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جلسات ویژه‌ای را با معاونان ارشدش در مورد امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران برگزار کرده است.

به گزارش تابناک؛ وزیر جنگ آمریکا استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد. 

وال استریت ژورنال از منابع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرده است.

در همین حال، وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جلسات ویژه‌ای را با معاونان ارشدش در مورد امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران برگزار کرده است.
 
این روزنامه به نقل از مسئولان آمریکایی ادعا کرد که ترامپ حمایت خود را از ایده پایان جنگ علیه ایران طی مذاکرات با معاونان ارشدش ابراز کرده است.
منبع: ایسنا

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