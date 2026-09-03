سناریوی عجیب کیهان: اینترنت جهانی را قطع کنید!

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری پیشنهاد قطع کامل کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا را مطرح کرده است. او قطع این زیرساخت‌ها را پاسخی مشروع به جنایات و ترورهای صورت گرفته توسط دشمن می‌داند. وی در نهایت با خطاب قرار دادن ارتش و سپاه، خواستار بهره‌گیری از این موقعیت استراتژیک در جنگ‌های پیش رو شده است.

اگرکلاه خود را که نه، بلکه اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید به این نتیجه قطعی نمی‌رسید که باید از اهرم عبور کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟ و آیا حق مسلم ما نیست که برای به زانو درآوردن و قطع نفس این جرثومه‌های پلیدی مانع عبور کابل‌های اینترنتی از عمق آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز بشویم؟

این اقدام ضروری می‌تواند با ایجاد اخلال جدی در کارکرد کابل‌ها و حتی قطع آن تحقق پیدا کند. می‌فرمایید که این اقدام با مبانی و پروتکل‌های بین‌المللی در تعارض است و قانونی نیست؟! می‌پرسیم آیا حمله نظامی به کشورمان، به شهادت رساندن رهبر و مقتدای جهان اسلام، قتل‌عام مردم و کودکان دبستانی و شرکت‌کنندگان در مجلس عروسی و ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی و... قانونی بوده است؟! می‌گویید، سایر کشورها نیز آسیب می‌بینند! می‌گوئیم؛ مگر جنایات آمریکا و متحدان پلیدش علیه تمام بشریت نیست؟ چرا به مقابله با آن بر نمی‌خیزند؟! کوتاه سخن آن‌که به قول حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام: «‌رُدَّ الحَجَرَ مِن حَیثُ جاءَکَ‌، فإنّهُ لا یُرَدُّ الشَّرُّ إلاّ بالشَّرِّ‌... سنگ را از جایی که به سوی تو آمده است، به همان جا برگردان؛ زیرا بدی، جز با بدی دفع نمی‌شود».

این سخن با مسئولان محترم کشورمان و مخصوصاً با ارتش و سپاه سرافراز در میان است؛ خوب نگاه کنید! کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند؛ چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟

منبع: کیهان