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سناریوی عجیب کیهان: اینترنت جهانی را قطع کنید!

شریعتمداری قطع این زیرساخت‌ها را پاسخی مشروع به جنایات و ترور‌های صورت گرفته توسط دشمن می‌داند. وی در نهایت با خطاب قرار دادن ارتش و سپاه، خواستار بهره‌گیری از این موقعیت استراتژیک در جنگ‌های پیش رو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۰۱
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1115 بازدید
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۸

سناریوی عجیب کیهان: اینترنت جهانی را قطع کنید!

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری پیشنهاد قطع کامل کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی در خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا را مطرح کرده است. او قطع این زیرساخت‌ها را پاسخی مشروع به جنایات و ترورهای صورت گرفته توسط دشمن می‌داند. وی در نهایت با خطاب قرار دادن ارتش و سپاه، خواستار بهره‌گیری از این موقعیت استراتژیک در جنگ‌های پیش رو شده است.

اگرکلاه خود را که نه، بلکه اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید به این نتیجه قطعی نمی‌رسید که باید از اهرم عبور کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟ و آیا حق مسلم ما نیست که برای به زانو درآوردن و قطع نفس این جرثومه‌های پلیدی مانع عبور کابل‌های اینترنتی از عمق آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز بشویم؟

این اقدام ضروری می‌تواند با ایجاد اخلال جدی در کارکرد کابل‌ها و حتی قطع آن تحقق پیدا کند. می‌فرمایید که این اقدام با مبانی و پروتکل‌های بین‌المللی در تعارض است و قانونی نیست؟! می‌پرسیم آیا حمله نظامی به کشورمان، به شهادت رساندن رهبر و مقتدای جهان اسلام، قتل‌عام مردم و کودکان دبستانی و شرکت‌کنندگان در مجلس عروسی و ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی و... قانونی بوده است؟! می‌گویید، سایر کشورها نیز آسیب می‌بینند! می‌گوئیم؛ مگر جنایات آمریکا و متحدان پلیدش علیه تمام بشریت نیست؟ چرا به مقابله با آن بر نمی‌خیزند؟! کوتاه سخن آن‌که به قول حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام: «‌رُدَّ الحَجَرَ مِن حَیثُ جاءَکَ‌، فإنّهُ لا یُرَدُّ الشَّرُّ إلاّ بالشَّرِّ‌... سنگ را از جایی که به سوی تو آمده است، به همان جا برگردان؛ زیرا بدی، جز با بدی دفع نمی‌شود».
 این سخن با مسئولان محترم کشورمان و مخصوصاً با ارتش و سپاه سرافراز در میان است؛ خوب نگاه کنید! کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند؛ چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟

منبع: کیهان

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روزنامه کیهان شریعتمداری کابل فیبر نوری تنگه هرمز اینترنت جهانی حمله آمریکا به ایران حمله ایران به آمریکا خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
5
7
پاسخ
آمریکا از همه ابزارهای ممکن علیه ما استفاده می کند و حتی آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی را تحریم کرده است ما هم باید از همه ابزارها از جمله قطع خطوط اینترنت استفاده کنیم. جنگ است و دشمن پا را روی گلوی ما گذاشته و هیچ ابزاری را نباید نادیده بگیریم.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
6
9
پاسخ
آقای شریعتمداری ، شما رو خدا یک کمی حرفای خوبی بزن.. خرفای خنده داری میزنی..ما اینترنت خودمون نمی تونیم کنترل کنیم.. باز بیایم اینترنت جهان رو قطع کنیم!!!!!!!
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
3
9
پاسخ
کابل ها هم قطع کنید اینترنت ماهواره ای که نمی توانبد قطع کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
3
8
پاسخ
این بنده خدا اینترنت برای مردم ایران را بر نمی تابد لذا بر وی حرجی نیست که اینترنت دنیا را هم قطع کنند !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
3
3
پاسخ
هر ابزاری که باعث می‌شود که مانع حمله به خاک عزیز کشورمان و مانع ریختن شدن خون ایرانیان عزیز دلم شود باید استفاده شود ، زنده باد ایران ،مرده باد دنیایی که ریختن خون ایرانیان را می خواهد چنین دنیایی باید مجازات شود حالا به هر ابزار ممکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
1
2
پاسخ
این داره از برای ایلان ماسک مشتری جمع میکنه.
ناشناس
|
Singapore
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
1
1
پاسخ
این کار مجوز زدن همه نیروگاه ها رو بهش میده و اجماع جهانی رو برعلیه ایران کامل می کنه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
1
1
پاسخ
تو برای قطع کردن آمدی، نه برای وصل کردن آمدی
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