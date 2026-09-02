فرود اضطراری هواپیمای حامل مقامات ارشد آمریکا

شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز شامگاه چهارشنبه گزارش داد هواپیمای حامل وزیر امنیت داخلی آمریکا و دیگر مقامات ارشد پس از اینکه یکی از موتورهایش از کار افتاد، در حومه واشنگتن دی‌سی فرود اضطراری انجام داد.

به گزارش تابناک، خلبان هواپیمای سی-37اِی، از دست دادن یک موتور را به کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی در فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن گزارش داد.

بنا بر گزارش سی‌بی‌اس نیوز، براساس فایل صوتی ضبط شده از این مکالمه، خلبان به برج مراقبت فرودگاه گفت: ما موتور سمت راست خود را از دست دادیم و می‌خواهیم اعلام وضعیت اضطراری و فرود فوری کنیم.

«مارک‌وین مولین» وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، فرود اضطراری هواپیما را با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد و نوشت: خلبانان گارد ساحلی ایالات متحده فرود تک موتوره را به یک امر عادی تبدیل کردند. بدون وحشت، فقط حرفه‌ای‌گری محض!