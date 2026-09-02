نشریه آمریکایی هیل گزارش داد همزمان با نزدیک شدن به فصل پرتلاطم انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، احتمالا جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را از دست خواهند داد و بدین ترتیب، استیضاح رئیس‌جمهور «اجتناب‌ناپذیر» خواهد شد.

به گزارش تابناک، نشریه هیل روز چهارشنبه نوشت: ناامیدی بر جمهوری‌خواهان چیره شده و اجماع بر این است که جمهوری‌خواهان اکثریت بسیار محدود خود در مجلس نمایندگان را از دست خواهند داد.

هیل با بیان اینکه استیضاح سوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا «اجتناب‌ناپذیر» است، گزارش داد: در حال حاضر تعدادی از دموکرات‌ها می‌گویند که شروع یک استیضاح ناموفق دیگر، بی‌معنی است و حزب باید از اکثریت جدید مجلس نمایندگان برای تمرکز بر مسائلی که برای مردم آمریکا مهم است، استفاده کند.

این رسانه آمریکایی در ادامه به جزئیات این احتمال پرداخت و گفت: البته اگر جمهوری‌خواهان، سنا را در ماه نوامبر در دست بگیرند، این قدرت‌ها به سرعت از بین خواهند رفت. دو محاکمه اول استیضاح ترامپ، مسائل سطحی وجود داشتند که در سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان انجام شدند و در سال ۲۰۲۰، ۲۰ روز و در سال ۲۰۲۱، تنها پنج روز طول کشیدند. این دنیایی است که در آن یک استیضاح سریع و شکست‌خورده می‌تواند به ترامپ کمک کند تا حزب خود را دور خود جمع کند.

هیل افزود: با این حال، یک سنای دموکرات متفاوت خواهد بود و خطراتی واقعی برای استیضاح دونالد ترامپ وجود خواهد داشت.