نزدیک شدن بیش از حد به کتاب یا صفحه نمایش، مالیدن مکرر چشم ها، تنگ کردن چشم ها، دوبینی یا شکایت از سردرد هنگام مطالعه می‌تواند نشانه مشکل بینایی باشد. معاینه منظم چشم به تشخیص زودهنگام این مشکلات کمک می‌کند.

از آنجا که همواره کودکان نمی توانند مشکلات جسمی خود را توضیح دهند، والدین باید به نشانه هایی مانند مشکلات شنوایی و بینایی، خستگی غیرعادی، کاهش وزن، تشنگی شدید و مشکلات تنفسی توجه داشته باشند. بسیاری از این علائم دلایل ساده ای دارند، اما گاهی بررسی پزشکی ضروری است.

واکنش ندادن به صداها

به گزارش تابناک؛ اگر نوزاد به صداهای بلند واکنش نشان نمی دهد، به سمت صدا برنمی گردد یا هنگام صدا زدن پاسخ نمی دهد، ممکن است دچار مشکل شنوایی باشد. حتی پس از غربالگری شنوایی بدو تولد نیز امکان بروز مشکلات شنوایی در سال های بعد وجود دارد.

مشکلات بینایی

نزدیک شدن بیش از حد به کتاب یا صفحه نمایش، مالیدن مکرر چشم ها، تنگ کردن چشم ها، دوبینی یا شکایت از سردرد هنگام مطالعه می تواند نشانه مشکل بینایی باشد. معاینه منظم چشم به تشخیص زودهنگام این مشکلات کمک می کند.

تب همراه با سردرد شدید

تب همراه با سردرد شدید، سفتی گردن، حساسیت به نور، استفراغ، گیجی یا خواب آلودگی غیرعادی می تواند از نشانه های مننژیت باشد. در صورت مشاهده چنین علائمی، کودک باید فورا ارزیابی پزشکی شود.

درد شدید یا مداوم شکم

درد شکم معمولا دلایل مختلفی دارد، اما درد شدید یا رو به افزایش، به ویژه در قسمت پایین و سمت راست شکم، اگر با تب، تهوع یا استفراغ همراه باشد، می تواند نیازمند بررسی برای آپاندیسیت باشد.

خستگی شدید

خستگی مداوم و کاهش قابل توجه انرژی می تواند دلایل مختلفی مانند کم خونی، مشکلات تغذیه ای یا برخی بیماری های زمینه ای داشته باشد. اگر خستگی ادامه دار است یا با کاهش وزن و اختلال در رشد همراه شده، بهتر است کودک معاینه شود.

مشکلات تنفسی

تنگی نفس، خس خس سینه و سرفه مکرر، به ویژه هنگام ورزش یا شب ها، می تواند از نشانه های آسم باشد. مشکلات تنفسی شدید نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است.

کاهش وزن بدون دلیل

کاهش وزن ناخواسته یا متوقف شدن روند طبیعی افزایش وزن در کودک باید جدی گرفته شود. مشکلات تغذیه ای، بیماری های گوارشی، اختلالات هورمونی و دیابت نوع 1 از جمله علل احتمالی هستند.

تشنگی شدید و ادرار زیاد

تشنگی مداوم همراه با افزایش ادرار، خستگی، گرسنگی بیشتر یا کاهش وزن می تواند از نشانه های دیابت نوع 1 باشد و نیاز به بررسی پزشکی دارد.

این علائم همیشه به معنای وجود یک بیماری جدی نیستند، اما در صورت مداوم بودن، شدت گرفتن یا همراه شدن با نشانه های دیگر، بهتر است علت آن ها توسط پزشک بررسی شود. در مواردی مانند مشکل شدید تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا علائم مشکوک به مننژیت، باید فورا مراقبت پزشکی دریافت شود.

برای ارزیابی دقیق وضعیت سلامت کودک، به ویژه در صورت تداوم یا شدت علائم، با پزشک یا متخصص اطفال مشورت کنید.

منبع: عصرایران