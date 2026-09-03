En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

این نشانه‌ها را در کودکان جدی بگیرید

نزدیک شدن بیش از حد به کتاب یا صفحه نمایش، مالیدن مکرر چشم ها، تنگ کردن چشم ها، دوبینی یا شکایت از سردرد هنگام مطالعه می‌تواند نشانه مشکل بینایی باشد. معاینه منظم چشم به تشخیص زودهنگام این مشکلات کمک می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۱
| |
565 بازدید
سلامت کودک

از آنجا که همواره کودکان نمی توانند مشکلات جسمی خود را توضیح دهند، والدین باید به نشانه هایی مانند مشکلات شنوایی و بینایی، خستگی غیرعادی، کاهش وزن، تشنگی شدید و مشکلات تنفسی توجه داشته باشند. بسیاری از این علائم دلایل ساده ای دارند، اما گاهی بررسی پزشکی ضروری است.

واکنش ندادن به صداها

به گزارش تابناک؛ اگر نوزاد به صداهای بلند واکنش نشان نمی دهد، به سمت صدا برنمی گردد یا هنگام صدا زدن پاسخ نمی دهد، ممکن است دچار مشکل شنوایی باشد. حتی پس از غربالگری شنوایی بدو تولد نیز امکان بروز مشکلات شنوایی در سال های بعد وجود دارد.

مشکلات بینایی

نزدیک شدن بیش از حد به کتاب یا صفحه نمایش، مالیدن مکرر چشم ها، تنگ کردن چشم ها، دوبینی یا شکایت از سردرد هنگام مطالعه می تواند نشانه مشکل بینایی باشد. معاینه منظم چشم به تشخیص زودهنگام این مشکلات کمک می کند.

تب همراه با سردرد شدید

تب همراه با سردرد شدید، سفتی گردن، حساسیت به نور، استفراغ، گیجی یا خواب آلودگی غیرعادی می تواند از نشانه های مننژیت باشد. در صورت مشاهده چنین علائمی، کودک باید فورا ارزیابی پزشکی شود.

درد شدید یا مداوم شکم

درد شکم معمولا دلایل مختلفی دارد، اما درد شدید یا رو به افزایش، به ویژه در قسمت پایین و سمت راست شکم، اگر با تب، تهوع یا استفراغ همراه باشد، می تواند نیازمند بررسی برای آپاندیسیت باشد.

خستگی شدید

خستگی مداوم و کاهش قابل توجه انرژی می تواند دلایل مختلفی مانند کم خونی، مشکلات تغذیه ای یا برخی بیماری های زمینه ای داشته باشد. اگر خستگی ادامه دار است یا با کاهش وزن و اختلال در رشد همراه شده، بهتر است کودک معاینه شود.

مشکلات تنفسی

تنگی نفس، خس خس سینه و سرفه مکرر، به ویژه هنگام ورزش یا شب ها، می تواند از نشانه های آسم باشد. مشکلات تنفسی شدید نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است.

کاهش وزن بدون دلیل

کاهش وزن ناخواسته یا متوقف شدن روند طبیعی افزایش وزن در کودک باید جدی گرفته شود. مشکلات تغذیه ای، بیماری های گوارشی، اختلالات هورمونی و دیابت نوع 1 از جمله علل احتمالی هستند.

تشنگی شدید و ادرار زیاد

تشنگی مداوم همراه با افزایش ادرار، خستگی، گرسنگی بیشتر یا کاهش وزن می تواند از نشانه های دیابت نوع 1 باشد و نیاز به بررسی پزشکی دارد.

این علائم همیشه به معنای وجود یک بیماری جدی نیستند، اما در صورت مداوم بودن، شدت گرفتن یا همراه شدن با نشانه های دیگر، بهتر است علت آن ها توسط پزشک بررسی شود. در مواردی مانند مشکل شدید تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا علائم مشکوک به مننژیت، باید فورا مراقبت پزشکی دریافت شود.

برای ارزیابی دقیق وضعیت سلامت کودک، به ویژه در صورت تداوم یا شدت علائم، با پزشک یا متخصص اطفال مشورت کنید.
منبع: عصرایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
کودک سلامت پزشک بیماری سردرد تب خبر فوری
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راهکار ۲ دقیقه‌ای برای از بین بردن میگرن!
نشانه های تب شیر چیست؟ + جزییات
ارتباط بین ویروس تبخال دهان و آلزایمر
«پزشک خانواده» به کدام ایستگاه رسید؟
سردرد صاعقه ای چیست ؟
روش هایی برای درمان سردرد سینوسی
این علائم یعنی شما میگرن دارید نه سر درد
راهکارهایی برای درمان سردردهای تنشی
سوالاتی که باید در هر ویزیت از پزشک بپرسید
کدام افراد درگیر بیماری نقرس می‌شوند؟
شیوع دیابت عارضه پنهان هوای آلوده
چه افرادی نباید واکسن کرونا را دریافت کنند؟
با خوردن بستنی دچار این بیماری می‌شوید
این سردردها را جدی بگیرید
کدام سردردها نشانه امیکرون است؟
این درد‌ها را در کودکان جدی بگیرید
چگونه هوس شیرینی را مهار کنیم؟
شیوع بالای سردرد در بین نوجوانان کشور
سولاریوم مهم‌ترین عامل ابتلا به شایع ترین نوع سرطان
ربودن کودک ۳ ساله تب‌دار از بیمارستان
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۶ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۸۷ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qIR
tabnak.ir/005qIR