آیا نوشیدن بی‌ اندازه آب، کلید سلامتی است؟ خیر. زیاده‌روی در نوشیدن آب، سدیم خونتان را به مرز خطر می‌رساند؛ وضعیتی مرگبار به نام «هیپوناترمی» که با نشانه هایی چون سردرد، تهوع و گیجی همراه است. این‌ها فقط پیش‌زمینه های تشنج و کما هستند. بدن شما ماشین نیست که بی‌وقفه پرش کنید؛ تعادل داشته باشید.

نوشیدن مقدار معمول آب همراه غذا برای بیشتر افراد مشکلی ایجاد نمی کند و ضرورتی ندارد بعد از یک وعده غذایی سنگین از آب پرهیز کنید. با این حال، نوشیدن حجم بسیار زیادی مایعات در مدت کوتاه ممکن است احساس پری و ناراحتی معده ایجاد کند.

به گزارش تابناک؛ آب برای حفظ عملکرد طبیعی بدن ضروری است، اما نوشیدن بیش از نیاز بدن هم می تواند مشکل ساز باشد. در شرایط خاص، مصرف بیش از اندازه آب می تواند غلظت سدیم خون را کاهش دهد و به وضعیتی به نام هیپوناترمی منجر شود. این مشکل در موارد شدید می تواند علائمی مانند تهوع، سردرد، گیجی، تشنج و حتی کاهش سطح هوشیاری ایجاد کند.

وقتی مقدار زیادی آب می نوشید

خطر هیپوناترمی بیشتر زمانی مطرح است که فرد در مدت کوتاه حجم زیادی آب مصرف کند. این موضوع به ویژه در ورزش های استقامتی و فعالیت های طولانی در هوای گرم اهمیت دارد. بنابراین نباید هنگام ورزش خود را مجبور به نوشیدن حجم زیادی آب کرد؛ میزان مصرف مایعات باید با نیاز بدن و میزان تعریق هماهنگ باشد.

وقتی ادرار کاملا شفاف است

رنگ ادرار می تواند یکی از نشانه های وضعیت آب بدن باشد. ادرار زرد بسیار روشن معمولا با هیدراتاسیون مناسب سازگار است، در حالی که ادرار زرد تیره می تواند نشانه نیاز به مایعات بیشتر باشد. ادرار کاملا شفاف به تنهایی به معنای خطرناک بودن مصرف آب نیست، اما اگر دائما چنین باشد و فرد مقدار زیادی آب بنوشد، بهتر است در مصرف مایعات زیاده روی نکند.



هنگام ورزش طولانی و شدید

در فعالیت های معمول ورزشی که کمتر از حدود 60 تا 90 دقیقه طول می کشند، بیشتر افراد به نوشیدنی های الکترولیتی ویژه نیاز ندارند و آب و یک رژیم غذایی معمول معمولا کافی است. اما در ورزش های استقامتی طولانی، به ویژه در گرما یا در افرادی که تعریق زیادی دارند، سدیم و سایر الکترولیت ها نیز از دست می روند و ممکن است نیاز به جایگزینی آن ها وجود داشته باشد.

نکته مهم این است که حتی نوشیدنی های الکترولیتی نیز نباید به مقدار بیش از نیاز مصرف شوند؛ نوشیدن مایعات بیش از میزان مورد نیاز بدن همچنان می تواند خطر هیپوناترمی را افزایش دهد.

بعد از یک وعده غذایی سنگین

نوشیدن مقدار معمول آب همراه غذا برای بیشتر افراد مشکلی ایجاد نمی کند و ضرورتی ندارد بعد از یک وعده غذایی سنگین از آب پرهیز کنید. با این حال، نوشیدن حجم بسیار زیادی مایعات در مدت کوتاه ممکن است احساس پری و ناراحتی معده ایجاد کند.

در نهایت، آب همچنان بهترین انتخاب برای تامین مایعات بدن است. هدف، نه نوشیدن هرچه بیشتر آب و نه پرهیز از آن، بلکه حفظ تعادل مایعات بدن است. اگر بیماری کلیوی، قلبی یا اختلالات هورمونی دارید یا داروهایی مصرف می کنید که بر میزان آب و سدیم بدن تاثیر می گذارند، درباره میزان مناسب مصرف مایعات با پزشک مشورت کنید.

اگر درباره میزان مناسب مصرف آب یا علائم ناشی از اختلالات آب و الکترولیت نگرانی دارید، با پزشک مشورت کنید.

منبع: عصرایران