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معماری‌های شگفت انگیز با مدفوع فیل ها+عکس

«دنیای فیل» یک رابطه قدیمی میان انسان و طبیعت را باز می‌گرداند؛ رابطه‌ای که تنها بخشی از گذشته نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای آینده معماری و شیوه زندگی انسان باشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۶۲
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معماری

 یکی از شاخص ترین پروژه های او «دنیای فیل» در سورین تایلند است؛ منطقه ای که قوم کوی قرن ها در کنار فیل ها زندگی کرده اند و این حیوانات را بخشی از خانواده خود می دانند. در برخی موارد حتی انسان ها و فیل ها زیر یک سقف زندگی می کردند.

به گزارش تابناک؛ یک معمار تایلندی با طراحی مجموعه ای در استان سورین، تلاش کرده است رابطه تاریخی میان انسان، فیل و طبیعت را در قالب معماری بازتعریف کند؛ رویکردی که به جای قرار دادن انسان در مرکز همه چیز، زندگی مشترک انسان و سایر گونه ها را مورد توجه قرار می دهد.

بونسرم پرمتادا، معمار تایلندی و بنیانگذار استودیو «بانکوک پراجکت» که فعالیت خود را از سال 2003 آغاز کرد، معماری خود را بر شناخت ویژگی های بومی هر منطقه استوار کرده است. او معتقد است معماری نباید پاسخی بین المللی و یکسان را به مکانی تحمیل کند که ویژگی های آن را نمی شناسد و بر همین اساس، شعار «محلی، آینده است» را برای توصیف رویکرد خود به کار می برد.

یکی از شاخص ترین پروژه های او «دنیای فیل» در سورین تایلند است؛ منطقه ای که قوم کوی قرن ها در کنار فیل ها زندگی کرده اند و این حیوانات را بخشی از خانواده خود می دانند. در برخی موارد حتی انسان ها و فیل ها زیر یک سقف زندگی می کردند.

با این حال، جنگل زدایی گسترده در دهه های گذشته باعث خشکسالی و کمبود منابع غذایی شد و بسیاری از خانواده ها و فیل هایشان را مجبور کرد به شهرهای گردشگری و اردوگاه های نگهداری فیل ها مهاجرت کنند. پروژه «دنیای فیل» با هدف کمک به بازگشت آن ها به محیط زندگی سنتی خود شکل گرفت.

در این مجموعه، «حیاط فرهنگی» فضایی برای برگزاری مراسم مربوط به انسان ها و فیل هاست که زیر یک سقف بزرگ قرار گرفته است. موزه نیز با مسیرها و فضاهایی متناسب با ابعاد فیل طراحی شده و در عین حال داستان ها و میراث جامعه محلی را حفظ می کند.

برج مشاهده نیز بخشی دیگر از این پروژه است که با هدف کمک به احیای جنگل های اطراف طراحی شده است. این سازه به پراکنده شدن دانه های گیاهان بومی کمک می کند و به این ترتیب، معماری پروژه تنها به ساخت بنا محدود نمی شود و در بازسازی محیط طبیعی نیز نقش دارد.

پرمتادا حتی برای ساخت برخی بخش های پروژه از آجرهایی استفاده کرده که با فضولات فیل تولید شده اند. این ایده، یک ماده محلی را به مصالح ساختمانی تبدیل کرده و همزمان می تواند برای جامعه محلی منبع درآمد ایجاد کند.

این معمار که از دوران کودکی با اختلال شدید شنوایی زندگی کرده است، می گوید همین شرایط باعث شده جهان را تا حد زیادی از طریق بدن و دیگر حواس خود تجربه کند. این نوع نگاه در معماری او نیز دیده می شود؛ معماری که در آن انسان، فیل و جنگل عناصر جدا از یکدیگر نیستند.

«دنیای فیل» در نهایت تلاشی است برای بازگرداندن یک رابطه قدیمی میان انسان و طبیعت؛ رابطه ای که پرمتادا معتقد است تنها بخشی از گذشته نیست، بلکه می تواند الگویی برای آینده معماری و شیوه زندگی انسان باشد.

منبع: عصرایران

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معماری فیل مدفوع فیل تایلند
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