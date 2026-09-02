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واکنش دستیار رهبر انقلاب به جنایات اخیر ترامپ

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا به مناطق مختلف کشورمان به‌ویژه حمله به مراسم عروسی در سیریک گفت: یکی از جنایات ترامپ از خاصیت انداختن کامل مجامع بین‌المللی است.