مخبر:
واکنش دستیار رهبر انقلاب به جنایات اخیر ترامپ
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا به مناطق مختلف کشورمان بهویژه حمله به مراسم عروسی در سیریک گفت: یکی از جنایات ترامپ از خاصیت انداختن کامل مجامع بینالمللی است.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۶۱| |
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به گزارش تابناک، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در این باره در صفحه شخصی خود نوشت:
«نقض کنوانسیونهای ژنو دیگر یک اصطلاح حقوقی نیست؛ بلکه خونِ ریختهشده بر نیمکتهای مدرسه میناب، خاکسترهای سالن ورزشی لامرد و حجله خونین عروسی در سیریک است.
حقوق بشر غربی در این ۳ شهر دفن شد. آیا نهادهای بینالمللی زنده اند؟
یکی از جنایات ترامپ همین از خاصیت انداختن کامل این مجامع است.»
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