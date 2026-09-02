پس از انتشار مصاحبه محسن قرایی با ددلاین که در بخشی از آن به توقیف دارایی‌های او اشاره شده بود، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این خبر صحت ندارد و ناشی از اشتباه در ترجمه سخنان قرایی به انگلیسی بوده است.

به گزارش تابناک، روز گذشته رسانه «ددلاین» مصاحبه‌ای با محسن قرایی، کارگردان فیلم «مراقب»، منتشر کرد که با توجه به برخی نکات مطرح‌شده در آن، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

با این حال، پیگیری‌ها از چند منبع آگاه نشان داد که بخشی از متن مصاحبه درباره توقیف خانه و دارایی‌های محسن قرایی، نادرست بوده و این خبر صحت ندارد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این مورد ناشی از خطا در ترجمه سخنان قرایی به زبان انگلیسی بوده است.



منبع: سلام سینما