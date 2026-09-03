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ورقه گیلانی؛ ساده‌ترین غذا با بادمجان و گوجه

ورقه گیلانی فراتر از یک وعده غذایی، تجربه‌ای از اصالت و راحتی در کنار یک کته شمالی داغ است
کد خبر: ۱۳۹۲۶۵۶
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بادمجان و گوجه

به گزارش تابناک؛ ورقه گیلانی یا همان ورقه بادمجان انتخابی است که هر بار شما را غافلگیر می‌کند. این غذای ساده، اما بافت بسیار جذاب، ترکیبی از لایه‌های ترد بادمجان و گوجه است که در نهایت با لطافت تخم‌مرغ و عطر خیره‌کننده سیر، به یک اثر هنری تبدیل می‌شود.

ورقه گیلانی فراتر از یک وعده غذایی، تجربه‌ای از اصالت و راحتی در کنار یک کته شمالی داغ است.

مواد لازم

بادمجان: ۴ تا ۵ عدد متوسط (به صورت ورقه‌های نازک برش زده شده)

گوجه‌فرنگی: ۳ عدد بزرگ و رسیده (ورقه ورقه شده)

تخم‌مرغ: ۳ تا ۴ عدد

سیر: ۳ حبه (رنده شده یا بسیار ریز خرد شده)

نمک و فلفل سیاه: به مقدار کافی

شوید یا جعفری خشک شده: ۱ قاشق چای‌خوری

روغن: به مقدار لازم برای سرخ کردن.

طرز تهیه

ابتدا بادمجان‌ها را به صورت ورقه‌های نازک برش دهید. (نکته: برای جلوگیری از تلخی، می‌توانید ورقه‌ها را ۱۰ دقیقه در آب نمک قرار دهید و سپس خشک کنید).

در تابه، ابتدا ورقه‌های بادمجان را سرخ کنید تا طلایی و نرم شوند.

در مرحله بعد، ورقه‌های گوجه‌فرنگی را نیز سرخ کنید تا بافتشان کمی تغییر کند و طعم شیرین‌شان آزاد شود.

در یک کاسه کوچک، سیر رنده شده را با نمک و فلفل سیاه مخلوط کنید. سپس تخم‌مرغ‌ها را به این ترکیب اضافه کرده و خوب هم بزنید تا کاملاً یکدست شوند.

در یک تابه یا ظرف مناسب، لایه‌های بادمجان و گوجه را به صورت چیدمان لایه‌ای (یکی در میان) قرار دهید. حالا مخلوط تخم‌مرغ و سیر را به آرامی روی تمام سطح بادمجان‌ها و گوجه‌ها بریزید.

حرارت را ملایم کنید و اجازه دهید تخم‌مرغ‌ها به آرامی پخته شوند و خود را با لایه‌های زیرین هماهنگ کنند. در انتها، اگر دوست داشتید، مقداری شوید یا جعفری خشک شده روی آن بپاشید.

نکات طلایی

اگر می‌خواهید غذا سبک‌تر باشد، می‌توانید به جای بادمجان از ورقه‌های کدو سبز استفاده کنید.

این غذا هم با نان تازه (مانند نان سنگک یا باگت) فوق‌العاده است و هم اگر در کنار کته شمالی و یک تکه ماهی یا مرغ سرو شود، یک وعده‌ی کامل و مجلسی خواهد بود.

برای کسانی که طعم سیر خام را دوست ندارند، حتماً سیر را ابتدا با کمی روغن تفت دهید و سپس با تخم‌مرغ مخلوط کنید. نوش جان!

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برچسب ها
بادمجان گوجه غذای گیلانی
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