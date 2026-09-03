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طرز پخت پیتزا ماکارانی؛ یک ترکیب هیجان‌انگیز

پیتزا ماکارانی نوعی پیتزای خاص و خوشمزه است که از ترکیب ماکارانی با مواد پیتزا تهیه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۵۵
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پیتزا ماکارونی

به گزارش تابناک؛ پیتزا ماکارانی ترکیبی جذاب از ماکارانی و پیتزا است که از یک لایه ترد ماکارانی و لایه‌ای از مواد پیتزا و پنیر تشکیل شده است و دستور پخت آسانی دارد. اگر دوست دارید این پیتزا خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه پیتزا ماکارانی همراه ما باشید.

مواد لازم برای پخت پیتزا ماکارانی

ماکارانی رشته‌ای: ۲۰۰ گرم

سینه مرغ: نصف ۱ عدد

قارچ: ۲۰۰ گرم

فلفل دلمه‌ای: نصف ۱ عدد

ذرت: یک چهارم لیوان

رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

تخم مرغ: ۳ عدد

پنیر پیتزا: ۱ لیوان

نمک، فلفل، آویشن و زردچوبه: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه پیتزا ماکارانی

مرحله اول؛ درست کردن مواد پیتزا: سینه مرغ را به صورت مکعبی خرد کنید. پیاز را پوست بگیرید و به صورت خیلی ریز خرد کنید و همراه با کمی روغن داخل ماهی تابه بریزید. اجازه بدهید پیاز کم کم طلایی شود، سپس سینه مرغ خرد شده را اضافه کنید. نمک، فلفل، زردچوبه و آویشن بریزید و هم بزنید، سپس قارچ خرد شده، فلفل دلمه‌ای خرد شده و ذرت را اضافه کنید و هم بزنید. یک دقیقه بعد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و سی ثانیه تفت بدهید. درب ماهی تابه را ببندید تا مواد با حرارت کم بپزد.

مرحله دوم؛ آماده کردن ماکارانی: ماکارانی را با آب جوش بجوشانید و آبکش کنید. ماکارانی آبکش شده را داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس کمی نمک، فلفل، زردچوبه و آویشن اضافه کنید و هم بزنید. در آخر تخم مرغ‌ها را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود.

مرحله سوم؛ میکس نهایی مواد: ماکارانی را داخل قالب پیتزا بریزید و کاملا پهن کنید. مایه پیتزا را روی ماکارانی بریزید و پخش کنید و درنهایت پنیر پیتزا را روی مواد پخش کنید. حالا قالب را داخل فر ۱۸۰ درجه به مدت ۲۰ دقیقه قرار بدهید تا بپزد و پنیر آب شود. پتیزا ماکارانی خوشمزه ما در این مرحله آماده سرو است، نوش جان.

نکات کلیدی

اگر فر ندارید، می‌توانید این پیتزا را داخل ماهی تابه روی گاز درست کنید. به همان ترتیب گفته شده مواد را بچینید و درب ماهی تابه را ببندید تا با حرارت کم بپزد و پنیر آب شود.

پنیر پیتزا نوعی از پنیر موزارلا با رطوبت پایین است که گاه در ترکیب با پنیر‌های دیگر ارائه می‌شود. پنیر پیتزا دارای کربوهیدرات، پروتئین، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، تیامین و انواع ویتامین‌های گروه A و B است. مصرف پنیر پیتزا همراه با سبزیجات خام و پخته باعث می‌شود که چربی و مواد ناسالم موجود در آن کم‌تر جذب بدن شوند. از ویژگی‌های یک پنیر پیتزای مرغوب این است که پنیر هنگام جویدن نباید حالت آدامس در دهان داشته باشد. همچنین یک پنیر پیتزای مرغوب به هیچ‌وجه پس از پخت روغن پس نمی‌دهد. برای خوشمزه‌تر شدن پیتزا توصیه می‌شود که دو یا سه مدل پنیر پیتزا را با هم مخلوط کنید.

ذرت یکی از دانه‌های خوراکی بسیار خوشمزه و پر طرفدار است که در آشپزی کاربرد زیادی دارد. از دانه ذرت برای تهیه انواع سالاد سبزیجات، سوپ‌ها، خوراک مرغ، خورش، ماکارانی، فینگرفودها، سالاد الویه و سالاد ماکارانی و حتی در ترشی‌ها استفاده می‌شود. ما معمولا ذرت را به صورت قوطی‌های کنسرو از فروشگاه مواد غذایی یا به صورت منجمد و نیم‌پز از فروشگاه‌های سبزیجات تهیه می‌کنیم. اگر برای تهیه ذرت از خود بلال استفاده می‌کنید، باید بدانید که بهترین بلال برای تهیه غذا، بلال‌های معروف به ذرت مکزیکی هستند که در مغازه‌های تره‌بار موجودند. بلال ذرت مکزیکی دارای دانه‌های درشت؛ شفاف و بسیار نرم و شیرین است که برای تهیه سالاد و استفاده در انواع غذا مناسب هستند. دانه‌های این نوع بلال به رنگ زرد روشن هستند و تیره نمی‌شوند.

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پیتزا ماکارانی مرغ
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