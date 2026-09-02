زینب سلیمانی: رژیم کودک‌کش، صفت برازنده‌ای برای آمریکایی‌هاست و کودک‌کشی کسب‌وکارشان است؛ چه در ماجرای اپستین و جنایات پنهان‌مانده آن پرونده ضدبشری کثیف، چه بر سر کلاس درس میناب و چه در مجلس عروسی و شادی در سیریک.





به گزارش تابناک؛ زینب سلیمانی؛ فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مراسم عروسی در سیریک در صفحه شخصی خود نوشت:

رژیم کودک‌کش، صفت برازنده‌ای برای آمریکایی‌هاست و کودک‌کشی کسب‌وکارشان است؛ چه در ماجرای اپستین و جنایات پنهان‌مانده آن پرونده ضدبشری کثیف، چه بر سر کلاس درس میناب و چه در مجلس عروسی و شادی در سیریک.



بساط ظلم‌شان را برهم خواهیم زد؛ به اذن خدا.