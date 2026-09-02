سنتکام بعد از انکار جنایت سیریک؛ تحقیق میکنیم!
به گزارش تابناک؛ فرماندهی تروریستی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) مدعی شد که گزارشهای مربوط به حمله به مراسم عروسی را بررسی میکند.
این فرماندهی به شبکه الجزیره گفت که گزارشهای مربوط به حمله به مراسم عروسی را بررسی میکند.
این در حالی است که پیشتر ارتش تروریستی آمریکا ارتکاب این جنایت را انکار کرده بود.
در پی حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک (در استان هرمزگان) که دیشب رخ داد و به شهادت 5 نفر از غیرنظامیان (از جمله زنان و کودکان) مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر منجر شد.
این ادعای تازه سنتکام در حالی مطرح میشود که پیشتر جنایات مشابهی از جمله فاجعه حمله به مدرسه میناب از سوی ارتش ترویستی آمریکا رخ داده بود و با گذشت زمان طولانی، هیچگونه گزارش شفاف یا نتیجهای از تحقیقات ادعایی آمریکا درباره آن فجایع منتشر نشده است.
منبع: تسنیم