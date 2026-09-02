سکهٔ ترامپ وارد بازار شد
اداره ضرب سکه آمریکا اعلام کرد فروش رسمی سکههای یکدلاری دونالد ترامپ از ظهر امروز چهارشنبه (۲ سپتامبر) به وقت شرق آمریکا آغاز میشود.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ فروش سکه یکدلاری دونالد ترامپ امروز چهارشنبه شروع خواهد شد. پیش از این اداره ضرب سکه آمریکا اعلام کرده بود که این سکهها در ظهر ۲ سپتامبر به وقت شرق آمریکا عرضه خواهند شد.
عرضه سکه ترامپ در حالی انجام شده که استفاده از تصویر رئیسجمهوران زنده روی پول آمریکا سابقه بسیار محدودی دارد.در سال ۱۹۲۶ نیز تصویر رئیسجمهور وقت آمریکا کالوین کولیج در قالب یک سکه یادبود نیمدلاری استفاده شده بود.
این سکه از ترکیب مس، روی، منگنز و نیکل ساخته شده و ارزش اسمی آن یک دلار است. ضرابخانه فیلادلفیا مسئول ضرب این سکه بوده است.
منبع: فارس
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