شی جین‌پینگ در دیدار با همتای مصری خود در قاهره، ضمن گفتگو پیرامون تقابل نظامی آمریکا و ایران، بر ضرورت مقابله با دخالت‌های خارجی در منطقه غرب آسیا تأکید کرد.

تاکید چین و مصر بر حل دیپلماتیک جنگ ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ سخنگوی ریاست جمهوری مصر خبر داد که عبدالفتاح السیسی و شی خواستار «راه‌حل‌های دیپلماتیک» برای دستیابی به «توافق جامع جهت پایان دادن به جنگ» آمریکا و ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، رئیس‌جمهور چین به همتای مصری گفت: «ما باید از این اصل که مردم خاورمیانه ارباب امور خود هستند، حمایت کنیم، با دخالت خارجی مخالفت کنیم (و) از کشور‌های منطقه در تقویت گفت‌و‌گو در مورد صلح و امنیت حمایت کنیم.»

شی با اشاره به تبعات جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اعلام کرد که چین مایل است به حفاظت از کشتیرانی در منطقه غرب آسیا کمک کند.

رئیس‌جمهور چین گفت: «چین آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای حفظ امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی، پیشبرد همکاری‌های توسعه‌ای... و از بین بردن زمینه‌های درگیری است.»

روسای جمهور چین و مصر روز چهارشنبه توافق کردند که سرمایه‌گذاری چین در منطقه اقتصادی کانال سوئز را گسترش دهند.

دفتر السیسی اعلام کرد که مصر و چین به عنوان دو عضو «بریکس» توافقی را برای راه‌اندازی فاز سوم منطقه صنعتی مصر و چین امضا کردند که به گفته مقامات مصری، در حال حاضر این منطقه صنعتی میزبان ۲۰۰ شرکت و سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار است. این سرمایه‌گذاری جدید، به پکن جایگاه بزرگتری در منطقه کانال سوئز می‌دهد.

طبق گزارش عرب نیوز، پکن نقش کلیدی در پروژه‌های بزرگ السیسی ایفا کرده که مهمترین آن پایتخت اداری جدید مصر در ۵۰ کیلومتری شرق قاهره است که بخش بزرگی از آن توسط سرمایه‌گذاری چین تأمین مالی شده است.

بر اساس داده‌های گمرک چین، پکن اولین صادرکننده مصر است و مازاد تجاری آن طی هفت ماه اول سال ۲۰۲۶ به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر درباره مذاکرات السیسی و شی در قاهره خبر داد که آنها ضمن صحبت درباره روابط دوجانبه، در خصوص جنگ آمریکا و ایران نیز رایزنی کردند.

به روایت دفتر السیسی، روسای جمهور مصر و چین خواستار «راه‌حل‌های دیپلماتیک» برای دستیابی به «توافق جامع جهت پایان دادن به جنگ» شدند.

منبع: فارس