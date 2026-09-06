ثبات ورق گرم در بورس کالا/ التهاب در محصولات نهایی!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، در حالی که نوسانات ارزی و تورمی، قیمت سایر مقاطع فولادی نظیر تیرآهن ۱۴ و ۱۶ را به شدت بالا برده است، ورق گرم به دلیل سیاست‌های حمایتی فولاد مبارکه، مقاومت چشم‌گیری در برابر گرانی نشان داده است، اما بررسی زنجیره تأمین بالادستی نشان داده که کنترل قیمت ورق گرم تنها با کاهش قیمت داوطلبانه فولادمبارکه کافی نیست.

بازار محصولات فولادی امسال شاهد یک دوقطبی عجیب بود؛ از یک سو، مقاطع پرمصرفی چون تیرآهن، با هر نوسان در نرخ ارز، جهش‌های قیمتی سریعی را تجربه کرد و از سوی دیگر، ورق گرم با رشد بسیار اندک (تنها ۲ هزار تومان روی ۸۵ هزار تومان)، به عنوان جزیره‌ای از ثبات در بازار عمل کرد که این وضعیت نتیجه‌ مستقیم سیاست‌های «ثبیت بازار فولاد مبارکه بود که تلاش کرد با جذب شوک‌های قیمتی، کالایی ارزان‌تر را به دست مصرف‌کننده برساند.