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تابناک گزارش می دهد؛

ثبات ورق گرم در بورس کالا/ التهاب در محصولات نهایی!

در حالی که بسیاری از ثبات قیمت ورق گرم در برابر سایر مقاطع فولادی خوشحال‌اند، تحلیل‌های زنجیره تأمین خبر از یک «گرانی افسارگسیخته» در محصولات ساخته شده از ورق گرم می دهند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۳۵
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فولاد مبارکه اصفهان

ورق گرم و قیمت آن که در ابتدای سال و پس از آسیب فولادمبارکه نگران کننده بود، با سیاست‌های حمایتی در برابر تورم مقاومت کرد اما مردم و مصرف کنندگان نهایی اثر این ثبات را در زندگی خود کمتر مشاهده کردند چرا که ورق های با قیمت یارانه ای پس از تبدیل به محصولاتی مانند قوطی و پروفیل با موج سواری بر روی قیمت دلار افزایش قیمت افسارگسخته داشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ،  در حالی که نوسانات ارزی و تورمی، قیمت سایر مقاطع فولادی نظیر تیرآهن ۱۴ و ۱۶ را به شدت بالا برده است، ورق گرم به دلیل سیاست‌های حمایتی فولاد مبارکه، مقاومت چشم‌گیری در برابر گرانی نشان داده است، اما بررسی زنجیره تأمین بالادستی نشان داده که کنترل قیمت ورق گرم تنها با کاهش قیمت داوطلبانه فولادمبارکه کافی نیست. 
 
بازار محصولات فولادی امسال شاهد یک دوقطبی عجیب بود؛ از یک سو، مقاطع پرمصرفی چون تیرآهن، با هر نوسان در نرخ ارز، جهش‌های قیمتی سریعی را تجربه کرد و از سوی دیگر، ورق گرم با رشد بسیار اندک (تنها ۲ هزار تومان روی ۸۵ هزار تومان)، به عنوان جزیره‌ای از ثبات در بازار عمل کرد که این وضعیت نتیجه‌ مستقیم سیاست‌های «ثبیت بازار فولاد مبارکه بود که تلاش کرد با جذب شوک‌های قیمتی، کالایی ارزان‌تر را به دست مصرف‌کننده برساند.
 
اما نگاهی به لایه‌های زیرین این بازار، حقیقت دیگری را فاش می‌کند. تولید ورق گرم، وابسته به مواد اولیه‌ای چون گندله، اسفنجی و اسلب است. داده‌های جاری نشان می‌دهد که قیمت این مواد اولیه در بالادست زنجیره تولید، رشد چشمگیری داشته‌اند، بنابراین تولیدکننده ورق گرم در حال حاضر هزینه‌های افزایش یافته را جذب کرده است.افزایش قیمت گندله، اسفنجی و اسلب، فشار را بر دوش تولیدکنندگان آورده است.
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برچسب ها
مقاطع فولادی فولاد مبارکه اصفهان قیمت تیرآهن قیمت ورق گرم
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