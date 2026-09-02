شهادت راننده بیل مکانیکی در حمله آمریکا به جهرم

به گزارش تابناک؛ مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر استان فارس، با تأیید خبر شهادت یکی از شهروندان در شهرستان جهرم، اعلام کرد: این فرد که به عنوان راننده بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی این شهرستان مشغول به کار بود، در جریان حمله نظامی اخیر نیروهای آمریکایی به شهادت رسیده است.