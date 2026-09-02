شهادت راننده بیل مکانیکی در حمله آمریکا به جهرم
به گزارش تابناک؛ مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر استان فارس، با تأیید خبر شهادت یکی از شهروندان در شهرستان جهرم، اعلام کرد: این فرد که به عنوان راننده بیل مکانیکی در پروژههای عمرانی این شهرستان مشغول به کار بود، در جریان حمله نظامی اخیر نیروهای آمریکایی به شهادت رسیده است.
محسن فراشاهی گفت: حدود ساعت یک بامداد امروز سهشنبه ۱۱ شهریور، یک راننده بیل مکانیکی از نیروهای قرارگاه خاتمالانبیا و بسیجیان سپاه ناحیه فسا که مشغول فعالیت در پروژههای عمرانی شهرستان جهرم بود، بر اثر حمله دشمن آمریکایی در این شهرستان به شهادت رسید.
وی افزود: شهید مهدی صاحبدوست، بسیجی استان فارس متولد سال ۱۳۶۰ بود و دارای دو فرزند است.
مسئول مرکز ایثارگران سپاه فجر فارس گفت: مراسم تشییع شهید مهدی صاحبدوست در شهرستان فسا برگزار خواهد شد.
فراشاهی در پایان یادآور شد: زمان و جزئیات مراسم وداع و تشییع این شهید سعید متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: ایسنا