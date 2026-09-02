یکصدوهفتمین تقابل استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد که دو تیم با ترکیبی مشابه دیدارهای گذشته خود پا به میدان می‌گذارند.

سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار به عنوان سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷ تغییر بزرگی در ترکیب تیم‌شان نسبت به چهار بازی گذشته خود ایجاد نکردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می‌شود که دو تیم در شرایطی نزدیک به هم در جدول، به مصاف هم خواهند رفت.

استقلال که روی کاغذ میزبان این مسابقه است، در حالی که به اجبار از تهران خارج شده و به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی و کمبود استادیوم مناسب در تهران، در اصفهان بازی خانگی خود را برگزار می‌کند، در شروع فصل جدید با سهراب بختیاری‌زاده تیمی سرحال و آماده نشان داده؛ تیمی که با وجود پنجره بسته نقل و انتقالاتی و جدا شدن تعدادی از مهره‌های مؤثر فصل گذشته، تا اینجای فصل توانسته مدعی نشان دهد.

سهراب بختیاری‌زاده تیمش را با ترکیبی آشنا راهی میدان خواهد کرد.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

پرسپولیس این فصل با حضور مهدی تارتار روی نیمکت، دچار تغییرات زیادی در ترکیب شده است و نفرات زیادی از این تیم جدا شدند و سرمربی جدید سرخپوشان بازیکنانی را به جمع تیمش اضافه کرد که به آنها اعتماد بیشتری دارد. با این حال پرسپولیس در تنها بازی بزرگش در چهار هفته ابتدایی، مقابل تراکتور شکست خورد. مهدی تارتار هم برای اولین دربی خود ریسک زیادی نکرده است.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمد خدابنده‌لو، پوریا پورعلی، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور.

در جدول رده‌بندی، استقلال ۱۰ امتیازی است و پرسپولیس با ۹ امتیاز فاصله کمی با رقیب دیرینه خود دارد.