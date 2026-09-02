En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
لیگ برتر فوتبال ایران؛

پوشش زنده دربی ۱۰۷| ترکیب استقلال و پرسپولیس اعلام شد/ ریسک پایین بختیاری‌زاده و تارتار

یکصدوهفتمین تقابل استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد که دو تیم با ترکیبی مشابه دیدارهای گذشته خود پا به میدان می‌گذارند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۳۰
| |
6437 بازدید

ترکیب استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷/ ریسک پایین بختیاری‌زاده و تارتار

سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار به عنوان سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷ تغییر بزرگی در ترکیب تیم‌شان نسبت به چهار بازی گذشته خود ایجاد نکردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می‌شود که دو تیم در شرایطی نزدیک به هم در جدول، به مصاف هم خواهند رفت.

استقلال که روی کاغذ میزبان این مسابقه است، در حالی که به اجبار از تهران خارج شده و به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی و کمبود استادیوم مناسب در تهران، در اصفهان بازی خانگی خود را برگزار می‌کند، در شروع فصل جدید با سهراب بختیاری‌زاده تیمی سرحال و آماده نشان داده؛ تیمی که با وجود پنجره بسته نقل و انتقالاتی و جدا شدن تعدادی از مهره‌های مؤثر فصل گذشته، تا اینجای فصل توانسته مدعی نشان دهد.

سهراب بختیاری‌زاده تیمش را با ترکیبی آشنا راهی میدان خواهد کرد.

ترکیب استقلال:

  • حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

ترکیب استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷/ ریسک پایین بختیاری‌زاده و تارتار

پرسپولیس این فصل با حضور مهدی تارتار روی نیمکت، دچار تغییرات زیادی در ترکیب شده است و نفرات زیادی از این تیم جدا شدند و سرمربی جدید سرخپوشان بازیکنانی را به جمع تیمش اضافه کرد که به آنها اعتماد بیشتری دارد. با این حال پرسپولیس در تنها بازی بزرگش در چهار هفته ابتدایی، مقابل تراکتور شکست خورد. مهدی تارتار هم برای اولین دربی خود ریسک زیادی نکرده است.

ترکیب پرسپولیس:

  • پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمد خدابنده‌لو، پوریا پورعلی، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور.

در جدول رده‌بندی، استقلال ۱۰ امتیازی است و پرسپولیس با ۹ امتیاز فاصله کمی با رقیب دیرینه خود دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال پرسپولیس مهدی تارتار سهراب بختیاری زاده دربی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توهین بی‌شرمانه پیشکسوت پرسپولیس به بازیکنان استقلال
دربی تهران ترافیک را وارد اصفهان کرد
شکایت استقلال از یک پرسپولیسی قبل از دربی
هشدار پلیس فتا به تماشاگران بازی دربی
مهدی تارتار به نشست خبری دربی ۱۰۷ نرسید!
اعترافات داعشی که 900 نفر را سر بریده است!
لحظات حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکا در امارات
برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد
ویدیوی ترامپ از بمباران جزیره خارگ و زیرساخت نفتی ایران
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
ویدیوی عجیب از سیل آخرالزمانی نپال
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۹شهریور ۱۴۰۵
9 ویدیو از شلیک و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
هاشمیان: فوتبال ایران دچار فسادی شده که سود در ماندن آن است/ عربستان افرادی چون دایی، خاکپور و فرکی را داشت چه کار می‌کرد؟
اتصال امارات به ترکیه با راه‌آهن حجاز/ مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که می‌تواند هرمز و باب المندب را دور بزند
سخنرانی زن غیرمحجبه در تجمعات شبانه درباره مذاکره!
کتک‌کاری مسافران ایرانی در پرواز مالزی
فواید گزنه؛ از کاهش التهاب تا کنترل قند خون
جزئیات دو موج حمله آمریکا به جزیره لارک
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۶ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qHm
tabnak.ir/005qHm