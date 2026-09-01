اعتراض باشگاه پرسپولیس نسبت به عملکرد داوران در چهار دیدار ابتدایی این تیم در لیگ برتر، در شرایطی رقم خورده که پرسپولیس در سه مسابقه به پیروزی رسیده و مدیرعامل این باشگاه اعلام کرده فارغ از نتایج کسب شده، خواهان ارزیابی و نظارت دقیق‌تر روی عملکرد داوارن است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در آستانه صدوهفتمین رویارویی این تیم مقابل رقیب دیرینه‌اش، استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم لیگ بیست‌وششم، در نامه‌ای بلند بالا به مهدی تاج، خواهان نظارت و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد داوران شد.

پرسپولیس در شرایطی خواهان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد داوران شده است که انتخاب مجدد موعود بنیادی‌فر به عنوان داور دربی ۱۰۷ به دلیل تکراری بودن مجدد این انتخاب، از سوی بسیاری از کارشناسان هم مورد نقد قرار گرفته است. با این حال اعتراض یا درخواست پرسپولیس در شرایطی است که در چهار هفته ابتدایی لیگ، این تیم به سه پیروزی دست پیدا کرده و تنها شکست این تیم مقابل تراکتور هم با اشتباه مدافع این تیم رقم خورد و شائبه‌ای وجود نداشته، اما حدادی اعتقاد دارد که تصمیمات داور فارغ از نتایج به دست آمده، به ضرر پرسپولیس شده است.

با این حال، به نظر می‌رسد که نامه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به ریاست فدراسیون فوتبال، علاوه بر حساسیت‌های موجود که پیش از تمام دربی‌ها وجود دارد، به نوعی جلوگیری از اتفاقاتی است که امکان دارد به ضرر هر یک از تیم‌ها رقم بخورد و پرسپولیسی‌ها با این نامه به نوعی خواسته‌اند پیش‌دستی کنند.

متن نامه پیمان حدادی به مهدی تاج به شرح زیر است:

«جناب آقای تاج

ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست افزایش نظارت بر فرآیند قضاوت و ارزیابی عملکرد داوران مسابقات

با سلام و احترام

بدین‌وسیله ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های جامعه داوری فوتبال کشور و با درک دشواری و مسئولیت سنگین داوران در برگزاری مسابقات، مراتب نگرانی خود را نسبت به برخی تصمیمات بحث‌برانگیز داوری در چهار مسابقه ابتدایی فصل جاری اعلام می‌دارد.

تیم مردمی پرسپولیس در چهار مسابقه نخست فصل موفق به کسب سه پیروزی شده است و فارغ از نتایج به‌دست‌آمده، در جریان این مسابقات صحنه‌هایی وجود داشته که تصمیمات داوری در آنها محل بحث بوده و از نظر کارشناسان و جامعه میلیونی هواداران باشگاه، در مواردی تصمیمات اتخاذشده به زیان تیم پرسپولیس بوده است.

تأکید می‌گردد طرح این موضوع به هیچ عنوان با هدف زیر سؤال بردن زحمات داوران یا ایجاد خدشه نسبت به جامعه محترم داوری صورت نمی‌گیرد. باشگاه پرسپولیس به‌خوبی واقف است که اشتباه در قضاوت، همانند هر فعالیت انسانی دیگری، ممکن است در جریان یک مسابقه رخ دهد و انتظار قضاوت کاملاً بدون اشتباه نیز ندارد.

با این حال، آنچه مورد انتظار باشگاه است، افزایش نظارت و دقت در فرآیند انتخاب و چینش داوران، ارزیابی عملکرد آنها و بررسی دقیق تصمیمات اتخاذ شده در جریان مسابقات است تا حتی‌الامکان از تکرار اشتباهات قابل پیشگیری جلوگیری شود.

از نگاه باشگاه پرسپولیس، طرح این نگرانی در شرایطی که تیم توانسته است با وجود برخی تصمیمات بحث‌برانگیز داوری، نتایج قابل قبولی کسب کند، نشان‌دهنده آن است که موضوع مطرح‌شده صرفاً واکنشی به از دست رفتن امتیاز یک مسابقه نیست. چنانچه اعتراض یک باشگاه تنها پس از شکست مطرح شود، ممکن است این تصور ایجاد شود که اعتراض صرفاً ناشی از نتیجه مسابقه است؛ در حالی که هدف این نامه صرفاً ناشی از نتیجه مسابقه است؛ ایجاد تصور ایجاد شرایط عادلانه و حرفه‌ای برای تمامی تیم‌ها در طول فصل است.

بر همین اساس، خواهانیم دستور فرمایید عملکرد داوران مسابقات پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی فصل با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و در خصوص چینش داوران مسابقات آتی نیز ملاحظات لازم مورد نظر قرار گیرد.

بدیهی است نتیجه یک اشتباه داوری، در برخی موارد می‌تواند تبعات سنگینی برای یک باشگاه، بازیکنان، کادر فنی و مجموعه‌ای باشد که ماه‌ها برای موفقیت در رقابت‌ها تلاش کرده‌اند. از این رو، ایجاد سازوکاری مؤثر برای شناسایی و کاهش اشتباهات قابل پیشگیری و همچنین ارزیابی دقیق عملکرد داوران، می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد باشگاه‌ها و حفظ سلامت رقابت‌ها داشته باشد.

در پایان، تأکید می‌شود که هدف از طرح این موضوع، تقابل با جامعه داوری کشور نیست؛ بلکه تقابل با جامعه داوری زیر نظر جامعه فوتبال کشور، افزایش دقت، نظارت و شفافیت در فرآیند قضاوت است تا مسابقات فوتبال در فضایی سالم، حرفه‌ای و عادلانه برگزار شود.

پیشاپیش از توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزارم.»

به گزارش تابناک، دو تیم استقلال و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر، از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه، ۱۱ شهریورماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.