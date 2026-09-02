پوشش زنده دربی ۱۰۷| استقلال یک - پرسپولیس یک؛ تا دقیقه ۷۰/ یاسر آسانی بازی را به تساوی کشاند
سهراب بختیاریزاده و مهدی تارتار به عنوان سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷ تغییر بزرگی در ترکیب تیمشان نسبت به چهار بازی گذشته خود ایجاد نکردند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شد.
محمدمهدی محبی (دقیقه ۵۰) برای پرسپولیس و یاسر آسانی (دقیقه ۶۰) برای استقلال گلزنی کردند.
استقلال روی کاغذ میزبان این مسابقه است، در حالی که به اجبار از تهران خارج شده و به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی و کمبود استادیوم مناسب در تهران، در اصفهان بازی خانگی خود را برگزار میکند.
ترکیب ابتدایی استقلال:
- حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، صالح حردانی، علیرضا کوشکی (دقیقه ۵۰ - محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس:
- پیام نیازمند، حسین کنعانیزادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمد خدابندهلو، پوریا پورعلی، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف (دقیقه ۵۷ - محمد عمری) و علی علیپور.
بازی نسبتاً با سرعت خوبی آغاز شد و دو تیم تلاش داشتند که موقعیتهایی را روی دروازه حریفان ایجاد کنند؛ بهترین فرصت گلزنی هم ابتدا برای علی علیپور در دقیقه ۱۶ ایجاد شد که توانست روی یک فرار سریع و جا گذاشتن آشورماتوف با فرعباسی تکبهتک شود، اما فرصت را به راحتی از دست داد.
در دقیقه ۲۷ مسابقه هم مهدی تیکدری پاسی را در محوطه جریمه برای هم تیمیهایش فراهم کرد، اما بیفوما و سرگیف برای استفاده از این موقعیت تعلل کردند و موقعیت از دست رفت.
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در شرایطی که پرسپولیس موقعیتهایش را از دست داد، صالح حردانی در دقیقه ۳۷ از سمت راست نفوذی را به یک سوم دفاعی سرخپوشان داشت و با یک ارسال به دهانه دروازه موقعیت خوبی برای گلزنی ساخت، اما مهاجم استقلال یک قدم عقبتر از توپ بود و نتوانست از موقعیت بهره ببرد.
در ادامه، بازهم استقلال بود که موقعیتهای خوبی ایجاد کرد؛ ابتدای قلیزاده بود که با یک شوت ناگهانی، پیام نیازمند را مجبور به واکنش کرد و روی توپ برگشتی یاسر آسانی صاحب موقعیت شد که ضربه چیپ او پس از برخورد به مدافع سرخپوشان، راهی کرنر شد.
نیمه نخست این دیدار، در نهایت بدون اینکه گلی میان دو تیم رد و بدل شود، به اتمام رسید.
بازی در نیمه دوم، در شرایطی آغاز شد که با گل زودهنگام پرسپولیس همراه بود. محمدمهدی محبی در دقیقه ۵۰ پشت محوطه جریمه توپ را از بازیکنان استقلال گرفت و سپس با دو دریبل کوتاه، شوتزنی کرد و ضربهاش وارد دروازه فرعباسی شد.
محبی که پس از به ثمر رساندن اولین گلش در دربی، روحیه گرفته بود، در دقیقه ۵۳ از سمت راست حملهای را ترتیب داد و سپس توپ را به علی علیپور داد، اما این بازیکن در شلوغی محوطه جریمه استقلال نتوانست از این توپ بهرهای ببرد. در ادامه محمد خدابندهلو وارد محوطه جریمه شد و با دریافت توپ، قصد داشت با یک ضربه والی دروازه فرعباسی را برای بار دوم باز کند که دروازهبان استقلال موفق به مهار توپ شد.
استقلال در پاسخ به حملات پرسپولیس، کمی بالاتر آمد و سعی داشت به گل برسد. توپ ارسالی روی دروازه سرخپوشان از بالای سر مدافعان عبور کرد و پشت تیر دوم در سمت راست، به یاسر آسانی رسید. ضربه این بازیکن از زاویه بسته، با بدشانسی همراه شد و به تیر دروازه برخورد کرد.
یاسر آسانی که خطرناک نشان داده بود، روی یک پاس عمقی بین مدافعان پرسپولیس صاحب توپ شد و پس از یک کنترل توپ و چرخش مناسب در دقیقه ۶۰، دروازه پیام نیازمند را فرو ریخت.
استقلال پس از رسیدن به گل مساوی، روحیه گرفت و تلاش داشت تا گل دوم را هم به ثمر برساند. یک موقعیت جدی هم روی ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه نصیب این تیم شد، اما آبیپوشان نتوانستند از موقعیت استفاده کنند. در ادامه اما پرسپولیس کمی بالاتر آمد و علیپور تلاش کرد تا با یک شوت از پشت محوطه جریمه، دروازه استقلال را تهدید کند که توپ با فاصله کمی از کنار دروازه راهی اوت شد.
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