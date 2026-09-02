یکصدوهفتمین تقابل استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی رسیدند.

تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷/ بختیاری‌زاده و تارتار برنده شدند!

دو تیم استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷ با هدایت سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار بازی هیجان‌انگیزی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شد و با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

محمدمهدی محبی (دقیقه ۵۰) برای پرسپولیس و یاسر آسانی (دقیقه ۶۰) برای استقلال گلزنی کردند.

استقلال روی کاغذ میزبان این مسابقه بود، در حالی که به اجبار از تهران خارج شد و به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی و کمبود استادیوم مناسب در تهران، در اصفهان بازی خانگی خود را برگزار کرد.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده (دقیقه ۸۳ - روزبه چشمی)، صالح حردانی، علیرضا کوشکی (دقیقه ۵۰ - محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمد خدابنده‌لو (دقيقه ۹۰ - یاسین سلمانی)، پوریا پورعلی، محمدمهدی محبی (دقیقه ۷۷ - اوستون اورونوف)، تیوی بیفوما (دقیقه ۷۷ - پوریا شهرآبادی)، ایگور سرگیف (دقیقه ۵۷ - محمد عمری) و علی علیپور.

بازی نسبتاً با سرعت خوبی آغاز شد و دو تیم تلاش داشتند که موقعیت‌هایی را روی دروازه حریفان ایجاد کنند؛ بهترین فرصت گلزنی هم ابتدا برای علی علیپور در دقیقه ۱۶ ایجاد شد که توانست روی یک فرار سریع و جا گذاشتن آشورماتوف با فرعباسی تک‌به‌تک شود، اما فرصت را به راحتی از دست داد.

در دقیقه ۲۷ مسابقه هم مهدی تیکدری پاسی را در محوطه جریمه برای هم تیمی‌هایش فراهم کرد، اما بیفوما و سرگیف برای استفاده از این موقعیت تعلل کردند و موقعیت از دست رفت.

در شرایطی که پرسپولیس موقعیت‌هایش را از دست داد، صالح حردانی در دقیقه ۳۷ از سمت راست نفوذی را به یک سوم دفاعی سرخپوشان داشت و با یک ارسال به دهانه دروازه موقعیت خوبی برای گلزنی ساخت، اما مهاجم استقلال یک قدم عقب‌تر از توپ بود و نتوانست از موقعیت بهره ببرد.

در ادامه، بازهم استقلال بود که موقعیت‌های خوبی ایجاد کرد؛ ابتدای قلی‌زاده بود که با یک شوت ناگهانی، پیام نیازمند را مجبور به واکنش کرد و روی توپ برگشتی یاسر آسانی صاحب موقعیت شد که ضربه چیپ او پس از برخورد به مدافع سرخپوشان، راهی کرنر شد.

نیمه نخست این دیدار، در نهایت بدون اینکه گلی میان دو تیم رد و بدل شود، به اتمام رسید.

بازی در نیمه دوم، در شرایطی آغاز شد که با گل زودهنگام پرسپولیس همراه بود. محمدمهدی محبی در دقیقه ۵۰ پشت محوطه جریمه توپ را از بازیکنان استقلال گرفت و سپس با دو دریبل کوتاه، شوتزنی کرد و ضربه‌اش وارد دروازه فرعباسی شد تا قفل دروازه‌ها بشکند.

محبی که پس از به ثمر رساندن اولین گلش در دربی، روحیه گرفته بود، در دقیقه ۵۳ از سمت راست حمله‌ای را ترتیب داد و سپس توپ را به علی علیپور داد، اما این بازیکن در شلوغی محوطه جریمه استقلال نتوانست از این توپ بهره‌ای ببرد. در ادامه محمد خدابنده‌لو وارد محوطه جریمه شد و با دریافت توپ، قصد داشت با یک ضربه والی دروازه فرعباسی را برای بار دوم باز کند که دروازه‌بان استقلال موفق به مهار توپ شد.

استقلال در پاسخ به حملات پرسپولیس، کمی بالاتر آمد و سعی داشت به گل برسد. توپ ارسالی روی دروازه سرخپوشان از بالای سر مدافعان عبور کرد و پشت تیر دوم در سمت راست، به یاسر آسانی رسید. ضربه این بازیکن از زاویه بسته، با بدشانسی همراه شد و به تیر دروازه برخورد کرد.

یاسر آسانی که خطرناک نشان داده بود، روی یک پاس عمقی بین مدافعان پرسپولیس صاحب توپ شد و پس از یک کنترل توپ و چرخش مناسب در دقیقه ۶۰، دروازه پیام نیازمند را فرو ریخت.

استقلال پس از رسیدن به گل مساوی، روحیه گرفت و تلاش داشت تا گل دوم را هم به ثمر برساند. یک موقعیت جدی هم روی ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه نصیب این تیم شد، اما آبی‌پوشان نتوانستند از موقعیت استفاده کنند. در ادامه اما پرسپولیس کمی بالاتر آمد و علیپور تلاش کرد تا با یک شوت از پشت محوطه جریمه، دروازه استقلال را تهدید کند که توپ با فاصله کمی از کنار دروازه راهی اوت شد.

یاسر آسانی یک بار دیگر صاحب موقعیت شد، اما ضربه او توان کافی را نداشت و نیازمند توپ را مهار کرد. در ادامه بازی کمی آرام‌تر شد و راه‌های نفوذ در دو سمت زمین بسته بود، اما محمد عمری در دقیقه ۸۲ موقعیت خوبی برای گلزنی داشت که فرعباسی شوت او را دفع کرد.

محمدحسین اسلامی در سمت راست، نفوذ خوبی به یک سوم دفاعی سرخپوشان داشت و سعی داشت خود را در موقعیت گلزنی قرار دهد و این در حالی بود که هم تیمی او در مقابل دروازه پرسپولیس منتظر رسیدن پاس بود؛ در نهایت اسلامی در تقابل با مدافعان پرسپولیس توپ و تعادلش را باهم از دست داد و این موقعیت از دست رفت.

این بازی در شرایطی به تساوی رسید که دو تیم بازی جذابی را انجام دادند و سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار به عنوان سرمربی دو تیم، از نظر فنی برنده بودند.

به گزارش تابناک، با تساوی یک - یک در این مسابقه، استقلال ۱۱ امتیازی و پرسپولیس ۱۰ امتیازی شد.