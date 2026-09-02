سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار به عنوان سرمربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس بعید است که برای دربی ۱۰۷ بخواهند تغییر بزرگی در ترکیب تیم‌شان نسبت به چهار بازی گذشته خود ایجاد کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می‌شود که دو تیم در شرایطی نزدیک به هم در جدول، به مصاف هم خواهند رفت.

استقلال که روی کاغذ میزبان این مسابقه است، در حالی که به اجبار از تهران خارج شده و به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی و کمبود استادیوم مناسب در تهران، در اصفهان بازی خانگی خود را برگزار می‌کند، در شروع فصل جدید با سهراب بختیاری‌زاده تیمی سرحال و آماده نشان داده؛ تیمی که با وجود پنجره بسته نقل و انتقالاتی و جدا شدن تعدادی از مهره‌های مؤثر فصل گذشته، تا اینجای فصل توانسته مدعی نشان دهد.

سهراب بختیاری‌زاده بعید به نظر می‌رسد که قصد داشته باشد ریسک بزرگی کند و در ترکیب تیمش نسبت به بازی‌های گذشته تغییری ایجاد کند. هرچند در ترکیب قرار گرفتن روزبه چشمی یا یک بازیکن جوان‌تر به جای او، هنوز محل تردید است؛ با این حال ترکیب احتمالی استقلال به این شرح خواهد بود: حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

پرسپولیس این فصل با حضور مهدی تارتار روی نیمکت، دچار تغییرات زیادی در ترکیب شده است و نفرات زیادی از این تیم جدا شدند و سرمربی جدید سرخپوشان بازیکنانی را به جمع تیمش اضافه کرد که به آنها اعتماد بیشتری دارد. با این حال پرسپولیس در تنها بازی بزرگش در چهار هفته ابتدایی، مقابل تراکتور شکست خورد. شکستی که با اشتباه بزرگ یکی از بازیکنان جدید این تیم و البته گران‌ترین بازیکن پرسپولیس رقم خورد و همین شکست فشار زیادی را روی دانیال ایری ایجاد کرد. با اینکه این مدافع در لیست تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت و به نظر می‌رسید یکی از ستون‌های اصلی خط دفاعی باشد، اما هنوز تارتار نمی‌خواهد درباره او ریسک کند و از همین‌رو بعید است که سرمربی پرسپولیس هم ریسک بزرگی برای دربی کند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار مقابل استقلال می‌تواند اینگونه باشد: پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، محمد خدابنده‌لو، پوریا پورعلی، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور.