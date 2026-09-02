هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان برای شهروندانش
به گزارش تابناک؛ درپی در تشدید درگیریها بین تهران و واشنگتن، سفارت آمریکا در عربستان رسماً وضعیت هشدار صادر کرد.
سفارت آمریکا در بیانیهای اعلام کرد «با توجه به تنشها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنشها وجود دارد».
این سفارتخانه همچنین از آمریکاییهای حاضر در منطقه خواست هوشیارتر و برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریمهای هوایی و اختلال در سفرها آماده باشند.
در پی حملات دیشب آمریکا به جنوب ایران، یک منزل مسکونی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک که محل برگزاری مراسم عروسی بود، هدف قرار گرفت که در پی آن ۷۰ هموطن از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده یا مجروح شدند.
در پاسخ به این جنایت، موشکها و پهپادهای نیروهای مسلح ایران چند پایگاه و مرکز نظامی آمریکا در اردن، عراق و بحرین را هدف قرار دادند.
منبع: فارس