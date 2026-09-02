تلاش مشاوران ارشد ترامپ برای مهار جنگ

به گزارش تابناک؛ چهار منبع مطلع به رویترز گفته‌اند مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در حال فشار بر وزارت جنگ هستند تا از تشدید درگیری نظامی با ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر جلوگیری کنند.

به گفته این منابع هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از آسیب بیشتر به شانس حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به دلیل نارضایتی‌های عمومی اعلام شده است.

با وارد شدن جنگ به هفتمین ماه خود، کاخ سفید با محدودیت‌های شدید سیاسی و لجستیکی مواجه شده است. مقامات آمریکایی قصد دارند با کنترل سطح درگیری‌ها، از سلطه اخبار این جنگ نامحبوب بر فضای انتخابات جلوگیری کنند؛ چرا که جمهوری‌خواهان در تلاش برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان و سنا هستند.

افزایش قیمت سوخت، علت مخالفت آمریکایی‌ها با جنگ ایران

نتایج آخرین نظرسنجی رویترز/ ایپسوس در اواخر اوت نشان می‌دهد که محبوبیت ترامپ از زمان آغاز درگیری‌ها از ۴۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است. تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند، در حالی که ۶۳ درصد مخالف آن هستند. افزایش قیمت سوخت در داخل آمریکا یکی از دلایل اصلی خشم رأی‌دهندگان عنوان شده است.

علاوه بر فشار‌های سیاسی، گزارش‌ها نشان می‌دهند که ارتش آمریکا با بحران کمبود ذخایر تسلیحاتی دست‌پنجه نرم می‌کند. پیشتر در ماه اوت گزارش شده بود که ارتش بخش عمده‌ای از ذخایر موشک‌های دقیق خود را مصرف کرده است. همچنین فرماندهان نیرو‌های زمینی، دریایی و هوایی در ارزیابی مکتوبی به پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هشدار داده‌اند که ادامه این جنگ به شکل فعلی ناپایدار است و توان آمادگی ارتش را در سایر نقاط جهان کاهش می‌دهد.

رویترز مدعی شده در حال حاضر، مقامات کاخ سفید تمرکز خود را بر تشدید فشار‌های اقتصادی و اعمال تحریم بر خریداران نفت و طرف‌های تجاری ایران معطوف کرده‌اند. طبق ادعای رسانه انگلیسی هدف از این اقدام، وادار کردن ایران به دادن امتیاز در مذاکرات آتی بدون نیاز به ادامه عملیات نظامی گسترده است.

به گفته منابع آگاه، چهره‌های ارشدی از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با استراتژی «نگه‌داشتن جنگ در سطح کم‌تنش» تا زمان برگزاری انتخابات در ۳ نوامبر موافق هستند.

با وجود تمایل کاخ سفید برای مهار درگیری‌ها، حفظ این استراتژی روز به روز دشوارتر می‌شود. حملات متقابل میان نیرو‌های آمریکایی و ایران در روز‌های اخیر ادامه داشته است. پس از حملات آمریکا به مواضعی در جزیره لارک و اطراف تنگه هرمز، ایران نیز اقدام به شلیک موشک به سمت اهدافی در منطقه کرده است.

رویترز نوشته کارشناسان هشدار می‌دهند که مقام‌های ایران با توجه به اختلالات ایجادشده در مسیر‌های تجاری تنگه هرمز، انگیزه کافی برای برهم زدن آرامش نسبی موجود دارند. از سوی دیگر، عدم همراهی کشور‌هایی مانند چین با کمپین تحریمی جدید آمریکا، اثربخشی فشار اقتصادی را با تردید مواجه کرده است.

دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» هشدار داد که در صورت پاسخ تلافی‌جویانه ایران، حملات سنگین‌تری علیه این کشور انجام خواهد شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تداوم هرگونه آرامش تاکتیکی تا زمان انتخابات به شدت شکننده است.

منبع: تسنیم