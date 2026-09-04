آمریکا توان باز کردن تنگه هرمز را ندارد / کشورهای منطقه از تجربه آمریکا عبرت بگیرند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به حملات اخیر آمریکا و تداوم محاصره دریایی، آن را بخشی از جنگ ترکیبی علیه ایران دانست و تأکید کرد که ایران علاوه بر پاسخ به حملات، باید برای شکستن محاصره دریایی نیز اقدام کند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: این جنایتکاران که در طول تاریخ بارها دست به چنین اقداماتی زده‌اند، هیچ‌گاه از گذشته خود عبرت نمی‌گیرند. اقداماتی که در شب‌های اخیر انجام شده، ناشی از استیصال دشمن در برابر موج حملات نیروهای مسلح ایران است. ما نیز پاسخ خود را مقتدرانه داده‌ایم و چندین برابر پاسخ حملات دشمن را داده‌ایم و یقیناً نباید این مسیر را رها کنیم.

با جنگ ترکیبی مواجه هستیم

وی افزود: باید از ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی که با تمام توان آماده هستند و پاسخ می‌دهند، قدردانی کرد، اما موضوع را نباید صرفاً در قالب جنگ نظامی دید. امروز ما با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم؛ جنگ نظامی، جنگ شناختی و جنگ اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند.

جوکار ادامه داد: محاصره دریایی نیز بخشی از همین جنگ اقتصادی و نظامی است و ما باید برای شکستن آن با اتکا به توان نیروهای مسلح و حمایت مردم مسیر را به جلو ببریم. مردم ایران نیز به خاطر انقلاب و نظام خود ایستادگی کرده‌اند و امروز مقاومت و تاب‌آوری بیشتری پیدا کرده‌اند و در جنگ شناختی نیز با بصیرت و وحدت و انسجامی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، عمل می‌کنند.

تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به توانمندی‌های دفاعی ایران گفت: دشمن جنایتکار است و تاکنون نیز مردم عادی ما را هدف قرار داده و شهید و مجروح کرده است، اما واقعیت این است که امروز نه می‌تواند جزایر ما را بگیرد و نه می‌تواند تنگه هرمز را باز کند. حتی امکان پیاده شدن در ساحل ما را نیز ندارد و این موضوع در اتاق‌های جنگ آنها بررسی شده، اما به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

وی تصریح کرد: قدر مسلم این است که وضعیت تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل از جنگ بازنخواهد گشت. شرایط و مدیریتی که امروز در تنگه هرمز حاکم است، متفاوت خواهد بود و ما تعیین‌کننده هستیم. اجازه نخواهیم داد رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی این منطقه را مملو از ابزار و تجهیزات خود کنند یا پایگاه‌هایی ایجاد کنند که نیروهایشان از آنجا علیه ایران اقدام کنند.

کشورهای منطقه بدانند تکیه بر آمریکا نتیجه‌ای ندارد

جوکار با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: ناوگان پنجم آمریکا در بحرین نیز از بین رفت و دیگر چیزی برای آنها باقی نمانده است. کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه باید بدانند که وابستگی به آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت. این کشورها باید از تجربه‌های گذشته عبرت بگیرند و بدانند اگر فضا، هوا، ساحل و خاک خود را در اختیار آمریکا قرار دهند، در صورت ادامه این مسیر، خود نیز در معرض حمله قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این مطالبه‌ای است که امروز مردم بزرگ ایران دارند و نیروهای مسلح نیز در همین مسیر اقدام می‌کنند. امیدواریم با حضور مردم، ضربات نهایی به آمریکا وارد شود. بدهی آمریکا امروز از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و با پول همین کشورهای منطقه در حال حفظ خود است؛ بنابراین باید این مسیر را ادامه داد تا به هدف نهایی برسیم.

محاصره دریایی را نباید دست‌کم گرفت

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه درباره ضرورت واکنش به محاصره دریایی آمریکا، گفت: جنگ شناختی، نظامی و اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند. در طول تاریخ نیز زمانی که کشوری محاصره می‌شد، هدف این بود که حاکمیت آن کشور را ساقط کنند؛ بنابراین امروز نیز نباید محاصره اقتصادی و دریایی را موضوعی جدا از جنگ نظامی بدانیم.

جوکار تأکید کرد: ما باید با بهره‌گیری از طرح‌ریزی‌های دفاعی، تجهیزات مختلفی که امروز در اختیار نیروهای مسلح است و همچنین ابتکار و خلاقیتی که نیروهای مسلح به خرج داده‌اند، برای شکستن این محاصره اقدام کنیم. ایران ظرفیت‌ها و تجهیزات لازم را در اختیار دارد و باید از این توان برای مقابله با محاصره دریایی و پیشبرد اهداف خود استفاده کند.