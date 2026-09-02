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استاد دانشگاه کمبریج در گفت‌و‌گو با تابناک:

جنگ تمام عیار ایران و آمریکا ممکن است هر لحظه شروع شود/ مذاکرات شروع هم بشود به نتیجه نمی‌رسد

پروفسور «جان دان» معتقد است شرایط ایران و آمریکا آنقدر با هم در تضاد است که در حال حاضر هیچکدام نمیتوانند جنگ را به پایان برسانند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۹۷
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جان دان

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه تهران اعلام کرده و این اقدامات را «روز دی اقتصادی» توصیف کرده است؛ این تحریم‌ها همزمان با نزدیک شدن به ششمین ماه جنگ آمریکا با ایران انجام شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همزمان با اعلام محاصره دریایی بنادر ایران، گفت که این تحریم‌ها، منابع کلیدی درآمد ایران از جمله صنعت نفت و گاز را هدف قرار می‌دهد و از همه کشور‌های جهان خواست که روابط اقتصادی خود را با تهران قطع کنند.

بسنت بعدا نیز اعلام کرد فشار اقتصادی جهت وادار کردن ایران به آمدن پای میز مذاکره و دادن امتیاز است.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک مصاحبه‌ای با پروفسور «جان دان» استاد دانشگاه کمبریج انجام داده که در ادامه آمده است.

«جان دان» استاد دانشگاه کمبریج انگلستان است. تخصص او بحث انقلاب است. وی سابقه تدریس در دانشگاه هاروارد آمریکا را نیز دارد. مطالعات وی بر کاربست دیدگاهی تاریخی بر نظریهٔ سیاسی مدرن متمرکز است. شهرت اولیهٔ او بر پایهٔ بازسازی دقیق اندیشهٔ سیاسی جان لاک بود که از نسخهٔ انتقادی پتر لاسلت از دو رساله دربارهٔ حکومت لاک بهره برد. او به همراه هم‌عصر خود، مورخ کوئنتین اسکینر، و استاد/همکارشان جی. جی.‌ای. پوکاک، در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ دستورالعمل‌های روش‌شناختی ارائه دادند که هدف آن اصلاح بی‌توجهی تاریخی علم سیاست، از طریق بازسازی نیات نویسندگانِ اندیشۀ سیاسیِ گذشته بود. بسیاری از کار‌های بعدی او به مسائل بنیادین در نظریهٔ سیاسی پرداخته است، هرچند حس تاریخی او همچنان به نوعی بدبینی نسبت به میزان نهایی‌پذیری سیاست در برابر خرد دامن می‌زند. او نویسندهٔ کتاب نیرنگ بی‌خردی (۲۰۰۱) است، اثری که بحث می‌کند چگونه محدودیت‌های دانش و عقلانیت انسانی مانع از آن می‌شود که جمهوری‌خواهی دموکراتیک به تمام وعده‌های خود جامهٔ عمل بپوشاند.

*جنگ ایران و آمریکا در مقطع کنونی بیشتر متمرکز بر جنگی اقتصادی است. یک تحلیل استدلال می‌کند که ایران می‌خواهد این وضعیت به انتخابات کنگره آمریکا برسد و زمینه شکست دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا را رقم بزند. این در حالی است که ترامپ اخیرا اعلام کرده چه رئیس جمهور موفقی باشید یا نه در هر صورت در انتخابات میان دوره‌ای شکست خواهید خورد. یعنی او نتیجه انتخابات را فارغ از اقدام ایران در نظر می‌گیرد. ارزیابی شما چیست؟

او (ترامپ) باید چیزی بگوید، اگر انتظار دارد کنترل مجلس نمایندگان را از دست ندهد. الان به نفع اوست که چنین باوری داشته باشد، و فرقی نمی‌کند که واقعاً به آن باور داشته باشد یا نه.

*کشور‌های منطقه از جمله پاکستان و قطر در حال رایزنی برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا هستند. این تلاش‌ها را مثمر ثمر می‌دانید و آیا در کوتاه مدت امکان مذاکره میان دو طرف وجود دارد؟

ممکن است به نفع هر دو باشد که وانمود کنند تلاش می‌کنند جنگ را به شیوهٔ خودشان متوقف کنند، اما شرایطشان آنقدر با هم در تضاد است که در حال حاضر هیچکدام نمیتوانند. همچنین فرقی نمی‌کند که مذاکرات را از سر بگیرند یا نه، چون نمی‌توانند آنها را به پایان برسانند.

*ارزیابی آمریکا در حال حاضر این است که محاصره دریایی ایران را ناگزیر به دادن امتیاز خواهد کرد. ارزیابی شما چیست؟

ممکن است در نهایت، اگر محاصره دریایی به اندازه کافی طول بکشد، چنین شود، اما برای ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود که این وضعیت را خیلی طولانی‌تر حفظ کند، و اگر اتفاق دیگری در جای دیگر جهان رخ دهد – مثل حملهٔ آشکار روسیه به یک کشور عضو ناتو، حملهٔ چین (یا حتی محاصرهٔ دریایی) به تایوان، یک همه گیری جدید، و ... – دیگر قادر به ادامهٔ آن نخواهد بود.

*ایران اعلام کرده تداوم محاصره دریایی را تحمل نخواهد کرد. آیا به نظر شما ممکن است این وضعیت منجر به یک درگیری تمام عیار دیگر شود؟

درگیری تمام عیار ممکن است در هر زمانی دوباره آغاز شود.

می‌ترسم که اینها برای بیشتر جمعیت ایران بسیار بد باشد، و حتی برای اکثر مردم آمریکا هم چندان خوب نیست (البته اکثریتی بسیار کوچکتر، اما جمعیتش بیشتر...).

هیچ جنگ خوبی وجود ندارد، اما این جنگ واقعاً بسیار بدی است، جز برای آنهایی که با اسلحه تجارت می‌کنند.

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جان دان مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا تفاهم نامه ایران و آمریکا
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