موضوع مهم گفتوگوی پوتین و پزشکیان + جزییات
«الکسی لیخاچوف» رئیس شرکت روساتم اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جریان دیدار دوجانبه خود در بیشکک، درباره وضعیت نیروگاه هستهای «بوشهر» در ایران بهطور مفصل گفتوگو کردند.
تعمیر و نگهداری نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان روس اتم
به گزارش تابناک؛ وی افزود: کارشناسان روساتم آماده مشارکت در عملیات تعمیر و نگهداری برنامهریزیشده واحد شماره یک نیروگاه هستهای بوشهر در ایران هستند که قرار است در اواسط سپتامبر جاری انجام شود.
این مقام روس گفت: همهچیز در نیروگاه هستهای بوشهر ایران آرام است. سوخت هستهای مورد نیاز برای تعویض بخشی از مجموعههای سوخت به واحد شماره یک نیروگاه هستهای بوشهر ایران تحویل داده شده است.
مدیرعامل شرکت روس اتم درباره وضعیت نیروگاه هسته ای زاپوریژیا نیز در اوکراین نیز گفت: وضعیت پرتوزایی و شرایط راکتورها در نیروگاه هستهای زاپوریژیا تحت کنترل است، اما باید تمام اقدامات لازم برای تأمین برق نیروگاه در روزهای آینده انجام شود.
لیخاچوف افزود: روساتم در انتظار انعقاد توافقهایی، از جمله توافقهایی از طریق وین، برای انتقال سوخت دیزل به نیروگاه هستهای زاپوریژیا بدون ایجاد خطر و همچنین احیای ظرفیتهای ذخیره و پشتیبان است.
وی گفت: فشارهای غرب بر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مانع از انجام وظیفه این سازمان برای شناسایی هویت عاملان حمله پهپادی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا میشود.
منبع: مهر