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اجرای طرح ۳ روزه برخورد با این خودروهای متخلف

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز یک طرح ویژه ۳ روزه برای نظارت و برخورد با تخلفات خودرویی در پایتخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۸۹
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پلیس راهنمایی رانندگی

به گزارش تابناک؛ سرهنگ علی‌اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از روز شنبه به مدت ۳ روز (۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریورماه)، طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی اجرا می‌شود. داشتن برگه معاینه فنی به‌تنهایی کافی نیست و اگر خودرویی با وجود داشتن معاینه فنی، دودزا باشد، پلیس راهور با مالک آن برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در تعریف نقص فنی مؤثر گفت: هرگونه ایراد یا تغییر در وسیله نقلیه که ایمنی راننده، سرنشینان یا عابران را کاهش دهد و احتمال تصادف را بالا ببرد و یا خودرو را از حالت استاندارد کارخانه خارج کند، نقص فنی موثر می‌باشد.

وی مهم‌ترین موارد نقص فنی مؤثر در ابطال معاینه فنی را خرابی یا تغییر غیراستاندارد چراغ‌ها، نامیزان بودن فرمان و چرخ‌ها، نقص در سیستم ترمز (لنت، دیسک، مایع ترمز و…)، لاستیک‌های نامناسب یا فاقد آج کافی، نبود برف‌پاک‌کن یا سیستم گرمایشی مناسب در بارندگی، نبود زنجیر چرخ یا لاستیک یخ‌شکن در شرایط یخبندان، دود کردن خودرو و انتشار آلاینده‌ها، شکستگی شیشه جلو که دید راننده را مختل کند و خرابی تجهیزات ایمنی مانند کمربند، کیسه هوا و سامانه ABS اعلام کرد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار اعمال قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون گفت: بیش از ۴۲ هزار فقره تخلف مربوط به نقص در سیستم روشنایی و نقص فنی مؤثر ثبت شده و این خودروها توسط پلیس راهور اعمال قانون شده‌اند.

وی در خصوص نمره منفی این نوع تخلف نیز افزود: برای خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای وسایل نقلیه سنگین و عمومی ۶ نمره منفی در نظر گرفته می‌شود.

سرهنگ شریفی درباره معاینه فنی خودرو توضیح داد: یکی از اقداماتی که باید برای وسایل نقلیه‌ بالای ۴ سال (اعم از داخلی و خارجی) انجام داد، معاینه فنی است. این اقدام سلامت فنی و فیزیکی خودرو را به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌دهد تا احتمال بروز تصادفات به دلیل نقض فنی را تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

وی درباره دلایل ابطال معاینه فنی گفت: اگر خودرویی با وجود داشتن برگه معاینه فنی، دودزا باشد، شیشه‌های شکسته داشته باشد، آلودگی صوتی ایجاد کند یا متعلقات غیراستاندارد مانند رکاب جانبی، گارد جلو، تغییر ارتفاع و شیشه دودی غیر استاندارد داشته باشد، نقص فنی محسوب می‌شود. همچنین خودروهای تصادفی با خسارت بالای ۶۰ درصد نیز مشمول ابطال معاینه فنی هستند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: در صورت مشاهده این موارد، مأموران پلیس راهور که به سامانه سیمفا متصل هستند، برگه معاینه فنی را به‌صورت آنلاین ابطال می‌کنند و راننده موظف است نسبت به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص، عبور خودرو از مقابل دوربین‌های سطح شهر موجب اعمال قانون خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین

 

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پلیس راهنمایی و رانندگی خودرو دودزا معاینه فنی
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