افشاگری تکاندهنده مجری آمریکایی: ما جلادیم!
یک مجری رسانهای آمریکایی با انتقاد شدید از حملات دیشب آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک اظهار داشت: ما این جنگ با هدف قرار دادن دختربچههای خردسال آغاز کردیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۸۷| |
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مفسر سیاسی و مجری رسانهای آمریکایی با انتقاد شدید از حملات دیشب آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک اظهار داشت: ما این جنگ با هدف قرار دادن دختربچههای خردسال آغاز کردیم و اکنون حتی مراسم عروسی نیز هدف بمباران قرار میگیرند.
وی این وضعیت را هولناک توصیف کرد و گفت: اگر چنین جنایاتی علیه ما انجام میشد، ما چه واکنشی از خود نشان می دادیم؟!
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