یک مجری رسانه‌ای آمریکایی با انتقاد شدید از حملات دیشب آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک اظهار داشت: ما این جنگ با هدف قرار دادن دختربچه‌های خردسال آغاز کردیم.

مفسر سیاسی و مجری رسانه‌ای آمریکایی با انتقاد شدید از حملات دیشب آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک اظهار داشت: ما این جنگ با هدف قرار دادن دختربچه‌های خردسال آغاز کردیم و اکنون حتی مراسم‌ عروسی نیز هدف بمباران قرار می‌گیرند.

وی این وضعیت را هولناک توصیف کرد و گفت: اگر چنین جنایاتی علیه ما انجام می‌شد، ما چه واکنشی از خود نشان می دادیم؟!