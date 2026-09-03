حمله به مراسم عروسی اوج استیصال آمریکاست / محاصره دریایی با پاسخ ایران درهم خواهد شکست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک را نشانه «نهایت استیصال» دشمن دانست و گفت: پاسخ به این جنایت‌ها باید قاطع باشد؛ او همچنین تأکید کرد آمریکا دیگر نمی‌تواند روی کشاندن مردم ایران به خیابان‌ها حساب باز کند.

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حملات اخیر آمریکا به ایران و حمله به مراسم عروسی در سیریک، اظهار کرد: آنچه در دو سه شب اخیر و در جریان تحولات جدید شاهد آن هستیم، به اعتقاد من نهایت استیصال آمریکا را نشان می‌دهد. جنایت‌ها، خباثت‌ها و رذالت‌هایی که پیش از این نیز از آمریکا سراغ داشتیم، بار دیگر در عرصه بین‌المللی تکرار شده است.

وی با اشاره به برخی حملات و جنایت‌های گذشته آمریکا، افزود: متأسفانه جامعه جهانی در برابر جنایت‌های بزرگی که در مقاطع مختلف رخ داده، از جمله حمله به مدرسه میناب و کشته شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان، حمله به بیمارستان و همچنین حمله به مراسم عروسی، سکوت کرده است و نتیجه این سکوت آن شده که امروز نیز همان مسیر ادامه پیدا کند.

از جوامع بین‌المللی ناامیدیم؛ باید پاسخ قاطع داد

محسنی‌ثانی با بیان اینکه امیدی به واکنش مؤثر نهادها و جوامع بین‌المللی نیست، گفت: جمهوری اسلامی باید بر مبنای احکام الهی، شرع مقدس و قوانین خود، موضوع را به‌صورت جدی دنبال کند و قصاص این خون‌ها را در دستور کار قرار دهد. به گفته وی، استیصالی که برای آمریکا به وجود آمده، می‌تواند فرصتی برای انجام اقدامات شدیدتر علیه آمریکا و هم‌پیمانانش باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین به موضوع محاصره دریایی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این محاصره همچنان ادامه دارد، ایران باید با اقدامات گسترده و دقیق، این فشارها را در هم بشکند و به جنایت‌های آمریکا پاسخ دهد. پاسخ‌های قاطع ایران می‌تواند بر محاسبات آمریکا و اهدافی که این کشور در عرصه سیاسی و انتخاباتی دنبال می‌کند نیز تأثیرگذار باشد.

آمریکا روی کشاندن مردم به خیابانها حساب نکند

محسنی‌ثانی در واکنش به پست اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره کشاندن مردم ایران به خیابان‌ها نیز اظهار کرد: این همان مسیری است که پیش از این نیز دنبال شده بود و دشمن تلاش کرد از برخی ناآگاهی‌ها و غفلت‌ها برای ایجاد آشوب استفاده کند.

وی گفت برخی افراد در آن مقطع ناآگاهانه وارد این فضا شدند، اما بسیاری از همان افراد امروز نسبت به آن اتفاقات پشیمان شده و در برابر تحریکات دشمن موضع گرفته‌اند.

وی افزود: به اعتقاد من، امروز مردم هوشیارتر و آگاه‌تر از گذشته هستند و زمینه‌ای که آمریکا تصور می‌کند می‌تواند از آن برای ایجاد آشوب استفاده کند، دیگر فراهم نیست.

محسنی‌ثانی با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها در ماه‌های اخیر گفت: مردم و نیروهای مسلح اجازه نخواهند داد آمریکا بار دیگر از فضای داخلی کشور برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کند.

مذاکره و میدان؛ دو زبان یک مبارزه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادامه مذاکرات با وجود حملات و فشارهای آمریکا نیز گفت: ما مذاکره را متوقف نکرده‌ایم، اما مذاکره را نیز بخشی از مبارزه می‌دانیم. جمهوری اسلامی به‌طور همزمان از «زبان نرم مذاکره» و «زبان سخت نظامی» استفاده می‌کند و این دو مسیر می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند.

محسنی‌ثانی همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد: آمادگی و آرایش نیروهای نظامی ایران نسبت به گذشته تغییر کرده و قابل مقایسه با شرایط پیش از جنگ‌های اخیر نیست. بخش قابل توجهی از نقاط ضعف احتمالی مورد توجه قرار گرفته و برطرف شده است و اگر آمریکا و هم‌پیمانانش بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، با پاسخ محکمی مواجه خواهند شد.

وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی علاوه بر مراکز نظامی، منافع و مراکزی را که آمریکا از آنها بهره می‌برد نیز شناسایی کرده است و در صورت هرگونه اقدام و شیطنت جدید، دشمن ممکن است با «سورپرایزهایی» مواجه شود که پیش از این انتظارش را نداشته است.