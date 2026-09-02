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قیمت دلار و انواع ارز امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

دلار امروز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، به ۲۱۶,۳۹۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۷۵
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1785 بازدید
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قیمت دلار

قیمت دلار امروز به  ۲۱۶,۳۹۰ (دویست و شانزده هزار و سیصد و نود) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلارو یورو  در مقایسه با روز گذشته صعودی  بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۹۱۴۶ (یکصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و چهل و شش) تومان به ۱۵۹۳۵۵ (یکصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۱۶,۳۹۰ (دویست و شانزده هزار و سیصد و نود) تومان رسید.


قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از ۱۸۴۸۷۸ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و هشت) تومان به ۱۸۴۷۲۳ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۵۰,۳۵۰ (دویست و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه) تومان در معامله بود.


آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۳۳۳۴ (چهل و سه هزار و سیصد و سی و چهار) تومان به ۴۳۳۹۱ (چهل و سه هزار و سیصد و نود و یک) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۵۹,۱۶۰ (پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت) تومان رسید.


آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۹۱,۹۳۰ (دویست و نود و یک هزار و نهصد و سی) تومان رسید.


آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۴۸۰ (چهار هزار و چهارصد و هشتاد) تومان نرخ گذاری شد.


قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۵۵,۳۴۰ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.


قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۵۴,۴۳۰ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۶۴.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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13
پاسخ
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