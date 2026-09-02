قیمت دلار و انواع ارز امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

دلار امروز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، به ۲۱۶,۳۹۰ تومان رسید.

قیمت دلار امروز به ۲۱۶,۳۹۰ (دویست و شانزده هزار و سیصد و نود) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۹۱۴۶ (یکصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و چهل و شش) تومان به ۱۵۹۳۵۵ (یکصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۱۶,۳۹۰ (دویست و شانزده هزار و سیصد و نود) تومان رسید.



قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از ۱۸۴۸۷۸ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و هشت) تومان به ۱۸۴۷۲۳ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۵۰,۳۵۰ (دویست و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه) تومان در معامله بود.



آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۳۳۳۴ (چهل و سه هزار و سیصد و سی و چهار) تومان به ۴۳۳۹۱ (چهل و سه هزار و سیصد و نود و یک) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۵۹,۱۶۰ (پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت) تومان رسید.



آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۹۱,۹۳۰ (دویست و نود و یک هزار و نهصد و سی) تومان رسید.



آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۴۸۰ (چهار هزار و چهارصد و هشتاد) تومان نرخ گذاری شد.



قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۵۵,۳۴۰ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.



قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۵۴,۴۳۰ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۶۴.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.