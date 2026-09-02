قیمت دلار و انواع ارز امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دلار امروز به ۲۱۶,۳۹۰ (دویست و شانزده هزار و سیصد و نود) تومان رسید.
به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش، از ۱۵۹۱۴۶ (یکصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و چهل و شش) تومان به ۱۵۹۳۵۵ (یکصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۱۶,۳۹۰ (دویست و شانزده هزار و سیصد و نود) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با کاهش، از ۱۸۴۸۷۸ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و هشت) تومان به ۱۸۴۷۲۳ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست و سه) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۵۰,۳۵۰ (دویست و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از ۴۳۳۳۴ (چهل و سه هزار و سیصد و سی و چهار) تومان به ۴۳۳۹۱ (چهل و سه هزار و سیصد و نود و یک) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۵۹,۱۶۰ (پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش به ۲۹۱,۹۳۰ (دویست و نود و یک هزار و نهصد و سی) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۴۸۰ (چهار هزار و چهارصد و هشتاد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۵۵,۳۴۰ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۵۴,۴۳۰ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۶۴.۹ تومان نرخگذاری شد.