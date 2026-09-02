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بقائی: سکوت سازمان‌های بین المللی بی‌طرفی نیست

اسماعیل بقایی در واکنش به حملات بی رحمانه امریکا به سیریک گفت: به این جنایات وحشیانه پاسخ قاطعانه می دهیم، ولی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که سکوت می‌کنند، بدانند که سکوتشان بی‌طرفی نیست.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۶۴
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اسماعیل بقایی

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به حملات بی رحمانه امریکا به سیریک گفت: ایران به این جنایات وحشیانه قاطعانه پاسخ خواهد داد. اما دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که در برابر چنین بربریتی سکوت می‌کنند یا در پی توجیه آن هستند، باید بدانند که سکوتشان بی‌طرفی نیست.

به گزارش تابناک، پس از حمله دیشب آمریکا به سیریک، اسماعیل بقائی در پیامی نوشت: هر روز بر سیاهه جنایات آمریکا علیه مردم ایران افزوده می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: فهرست جنایات آمریکا علیه ملت ایران اکنون کامل‌تر از همیشه شد: امشب یک منزل مسکونی در کوهستکِ سیریک، در حالی هدف حمله قرار گرفت که مردم در آن مشغول برگزاری جشن عروسی بودند. بیش از ۵۰ زن، مرد و کودک بی‌گناه شهید و مجروح شدند.

این قساوت را نمی‌توان از زنجیره حملاتی که پیش از آن در میناب، لامرد، قشم و دیگر نقاط رخ داده است، جدا کرد. همان‌طور که نمی‌توان آن را از حمله به اهداف نظامی جدا دانست، حملاتی که با برچسب‌ها و توجیهات فریبنده پوشانده شدند. خطرناک‌تر از خودِ بمب، عادی‌ شدن بمباران است و خطرناک‌تر از سکوت، آن است که سکوت به معنای مشروعیت تعبیر شود.

این دیپلمات ارشد ایرانی در این رابطه در شبکه ایکس نوشت: ایران به این جنایات وحشیانه قاطعانه پاسخ خواهد داد. اما دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که در برابر چنین بربریتی سکوت می‌کنند یا در پی توجیه آن هستند، باید بدانند که سکوتشان بی‌طرفی نیست. وقتی حملات غیرقانونی و جنایات آشکار، به اقتضای مصلحت سیاسی، تطهیر و توجیه می‌شوند، مرز بین محکوم‌ کردن جنایت و عادی‌سازی آن از میان می‌رود.

کسانی که امروز سکوت می‌کنند، فردا خود نیز از پیامدهای این سکوت در امان نخواهند بود، چرا که چشم‌پوشی نسبت به ظلم و جنایت آن را مهار نمی‌کند، بلکه مرتکبان را در ادامه جنایاتشان علیه همه جسورتر می‌کند. 

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