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قیمت نفت برنت رکورد زد
قیمت نفت برنت ساعتی قبل از ۹۶ دلار هم عبور کرد.
کد خبر:
۱۳۹۲۵۵۰
تاریخ انتشار:
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶
02 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۲۵۵۰
|
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶
02 September 2026
|
1354
بازدید
1354
بازدید
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