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بازی جدید ترامپ و نسخه جدیدش برای ایران

ترامپ ادعا کرد: اصلا اهمیتی ندارد که ایرانی‌ها توافقی را که بی‌ارزش می‌دانند امضا کنند یا نکنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۴۸
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2978 بازدید
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۲
ترامپ

دونالد ترامپ مدعی شد: اصلاً اهمیتی نمی‌دهم که ایرانی‌ها توافقی را که بی‌ارزش می‌دانند امضا کنند یا نه. 

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که برخلاف گزارش‌ها، در تلاش برای بازگشت به میز مذاکره با ایران نیست و موقعیت کنونی واشنگتن را به دستیابی به توافق ترجیح می‌دهد!

دونالد ترامپ سه شنبه شب به وقت محلی در شبکه تروث سوشال ادعا کرد: من تلاش نمی کنم بر خلاف گزارش جعلی ای‌بی‌سی ایران را مجبور به بازگشت به مذاکره کنم.

رئیس جمهوری آمریکا در تداوم تناقض گویی های خود مدعی شد: «اصلا برایم مهم نیست که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است.»

ترامپ در ادامه لفاظی های خود ادعا کرد: «موقعیت کنونی‌مان را بسیار بیشتر دوست دارم؛ با کنترل تقریبا کامل تنگه هرمز و اقتصادی که کاملا در حال فروپاشی است.»

رئیس جمهوری آمریکا که در پی ناکامی در میدان جنگ نظامی، در رویای فاصله میان ملت و حاکمیت در پی عملیات تروریسم اقتصادی و توهم شورش به سر می برد، مدعی شد: «آنها فقط روند اجتناب‌ناپذیر را طی می‌کنند. مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید؟»
منبع: جماران

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برچسب ها
ایران آمریکا ترامپ  تنگه هرمز امضای توافق خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
15
12
پاسخ
این احمق فکر کرده با فشار اقتصادی ملت میریزن تو خیابون و شورش می کنن . اینو یا نتانیاهو تو مخش فرو کرده یا رضا سس خرسی
ناشناس
|
France
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
0
15
پاسخ
نسخه جدید نیست.
از اول همین خواسته اونها بود.
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