بازی جدید ترامپ و نسخه جدیدش برای ایران
دونالد ترامپ مدعی شد: اصلاً اهمیتی نمیدهم که ایرانیها توافقی را که بیارزش میدانند امضا کنند یا نه.
رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که برخلاف گزارشها، در تلاش برای بازگشت به میز مذاکره با ایران نیست و موقعیت کنونی واشنگتن را به دستیابی به توافق ترجیح میدهد!
دونالد ترامپ سه شنبه شب به وقت محلی در شبکه تروث سوشال ادعا کرد: من تلاش نمی کنم بر خلاف گزارش جعلی ایبیسی ایران را مجبور به بازگشت به مذاکره کنم.
رئیس جمهوری آمریکا در تداوم تناقض گویی های خود مدعی شد: «اصلا برایم مهم نیست که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بیارزش است.»
ترامپ در ادامه لفاظی های خود ادعا کرد: «موقعیت کنونیمان را بسیار بیشتر دوست دارم؛ با کنترل تقریبا کامل تنگه هرمز و اقتصادی که کاملا در حال فروپاشی است.»
رئیس جمهوری آمریکا که در پی ناکامی در میدان جنگ نظامی، در رویای فاصله میان ملت و حاکمیت در پی عملیات تروریسم اقتصادی و توهم شورش به سر می برد، مدعی شد: «آنها فقط روند اجتنابناپذیر را طی میکنند. مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید؟»
منبع: جماران