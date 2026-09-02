معاون استانداری خوزستان: در پی حملات موشکی شب گذشته دشمن آمریکایی به ۳ نقطه در استان خوزستان، ۷ نفر شهید و ۸ نفر مجروح شدند.

شمار شهدا و مجروحان حملات آمریکا به خوزستان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: تهاجم موشکی شب گذشته دشمن آمریکایی به استان، هفت شهید و هشت مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش تابناک؛ ولی‌الله حیاتی چهارشنبه اظهار کرد: شب گذشته در پی تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکایی به سه نقطه در استان خوزستان، هفت نفر شهید و هشت نفر نیز مجروح شدند.

سه‌شنبه شب نقاطی در اطراف شهرهای اهواز و آغاجاری هدف تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

سنتکام روز سه‌شنبه مدعی آغاز تهاجم نیروهای آمریکایی به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران شد و این اقدام تجاوزکارانه را به ادعای تلاش‌های اخیر ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی در منطقه مرتبط دانست.

این در حالی است که آمریکا یکشنبه شب نیز جزیره لارک ایران را هدف تهاجم قرار داد و سپاه پاسداران در واکنش، از اجرای عملیات ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن خبر داد.

استان خوزستان نیز به دلیل موقعیت راهبردی و برخورداری از زیرساخت‌های مهم صنعتی، اقتصادی و انرژی، در مقاطع مختلف هدف اقدامات تجاوزکارانه دشمن قرار گرفته است.

منبع: ایرنا