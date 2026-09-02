مجازات فحش دادن در قانون ایران چیست؟
به گزارش تابناک، توهین ساده و فحاشی به افراد عادی در صورتی که مشمول عناوین خاص کیفری نباشد، با جزای نقدی مواجه است و میزان دقیق آن با توجه به شرایط پرونده و تصمیم مرجع قضایی تعیین میشود.
در مواردی که توهین دارای شرایط خاص باشد، مجازات متفاوت خواهد بود. برای نمونه، توهین به کارکنان و مأموران دولتی در حین انجام وظیفه و همچنین توهین در برخی موقعیتهای خاص، ممکن است مشمول مقررات دیگری شود.
توهین در فضای مجازی هم جرم است
ارسال پیام توهینآمیز در شبکههای اجتماعی، پیامرسانها یا پیامک نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند موجب تشکیل پرونده کیفری شود. شاکی میتواند با ارائه مدارکی مانند پیامها، تصاویر، فایل صوتی، فیلم یا شهادت شهود، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
جرم توهین ساده از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی، پرونده در حدود مقررات قانونی میتواند مختومه شود.
مجازات توهینهای خاص
در قانون برای برخی انواع توهین، مجازاتهای جداگانه و شدیدتری پیشبینی شده است؛ از جمله توهین به مقام رهبری یا توهینهای مرتبط با مقدسات که بسته به عنوان اتهامی و شرایط ارتکاب، مشمول مواد قانونی متفاوتی خواهند بود.
بنابراین نمیتوان برای تمام موارد توهین یک مجازات واحد در نظر گرفت و عنوان دقیق جرم، شخص مورد توهین، نحوه ارتکاب و شرایط پرونده در تعیین مجازات اهمیت دارد.
چگونه از فردی به دلیل توهین شکایت کنیم
فردی که مورد توهین قرار گرفته است، میتواند با جمعآوری مدارک و مستندات موجود، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را ثبت و پرونده را در دادسرا و سپس دادگاه پیگیری کند.
نکته مهم: میزان جزای نقدی جرایم در قانون مجازات اسلامی با توجه به تعدیلات قانونی و مصوبات مربوط به تغییر میکند؛ بنابراین برای تعیین مبلغ دقیق قابل اعمال در یک پرونده مشخص، باید آخرین مقررات و وضعیت پرونده در زمان وقوع جرم بررسی شود.
منبع: رکنا