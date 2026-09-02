چهار جهانیِ بدون کاپ قهرمانی و آغاز فصل سخت کشتی آزاد؛ این تیم فقط یک شانس طلا دارد!
کار برای کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی پیشرو بسیار سخت است و روی کاغذ، فقط یک شانس طلا داریم؛ مثل جهانی آستانه، در ۱۲۵ کیلوگرم. جایی که زارع بدون رقیب به نظر میرسد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، به نظر میرسد برخلاف دوره گذشته بازیهای آسیایی که کشتی بیشترین مدال را برای کاروان ورزش ایران به دست آورد، این بار با تیم و شرایطی کاملاً متفاوت در این دوره از مسابقات شرکت کند. در این گزارش به صورت خاص به وضعیت کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی ناگویا خواهیم پرداخت. رقابتی که این بار برخلاف ادوار گذشته، پیش از مسابقات قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و کشتی نمیتواند جز اوزان استثنا، با تیم اصلی خود در آن شرکت کند.
مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا ۳۰ سپتامبر تا ۳ اکتبر (۸ تا ۱۱ مهر) و پیکارهای قهرمانی ۲۰۲۶ جهان هم ۲۴ اکتبر تا اول نوامبر (۲ تا ۱۰ آبان) در آستانه قزاقستان برگزار میشود. این وسط هم جهانی زیر ۲۳ سال را داریم که ۱۲ تا ۱۸ اکتبر (۲۰ تا ۲۶ مهر) در لاسوگاس آمریکا برگزار میشود.
امسال برخلاف ادوار گذشته، کشتی ایران ابتدا بازیهای آسیایی و سپس قهرمانی جهان را پیشرو دارد و طبعاً هم اولویت قهرمانی جهان است و تیم اصلی به قزاقستان خواهد رفت.
تکمیل فصل بدِ عموزاد و فصل خوبِ تاجالدینوف در هانگژو
کشتی آزاد در دوره قبلی بازیهای آسیایی به میزبانی هانگژو، با ابراهیم خواری در ۵۷ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، یونس امامی در ۷۴ کیلو، حسن یزدانی در ۸۶ کیلو، مجتبی گلیج در ۹۷ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم عازم مسابقات شد.
بازیهای آسیایی قبلی، با یک سال تأخیر، سال ۲۰۲۳ برگزار شد. تأخیری که به دلیل همهگیری ویروس کرونا در ارتباط با المپیک ۲۰۲۰ توکیو و بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو رقم خورد. شورای المپیک آسیا بعد از تعویق یک ساله المپیک و موکول شدن برگزاری آن به سال ۲۰۲۱، اعلام کرد که نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی که قرار بود دهم تا بیستوپنجم سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شود، یک سال به تعویق افتاده است.
بنابراین، کشتی ایران بعد از جهانی ۲۰۲۳ بلگراد، عازم هانگژو شد. ابراهیم خواری تنها عضو این تیم بود که مدال نگرفت و ۵ نفر دیگر روی سکو رفتند.
یونس امامی، حسن یزدانی و امیرحسین زارع ۳ طلا، رحمان عموزاد و مجتبی گلیج ۲ نقره گرفتند. امامی بعد از ناکامی در جهانی بلگراد از کسب طلای میانوزن، با شکست کایرین کینوشیتای ژاپنی طلای ۷۴ کیلوگرم را گرفت.
یزدانی هم پس از اینکه برای پنجمین بار و در فینال جهانی بلگراد با ضربه فنی مغلوب دیوید تیلور شد که تنها رقیبش در جهان به شمار میرفت، در حالیکه در آسیا بیرقیب بود، طلای هانگژو را گرفت و بعد از آن کتفش را برای اولین بار جراحی کرد.
زارع هم با شکست مونختور به طلای بازیهای آسیایی رسید، اما عموزاد و گلیج به تومور اوچیر مغولی و اخمد تاجالدینوف روسیتبار باختند تا عموزاد فصلِ بدش بعد از ناکامی در بلگراد و تاجالدینوف فصل خوبش بعد از طلای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان، تکمیل شود.
این دوره، اما وضعیت هرگز به خوبیِ هانگژو برای کشتی ایران نیست.
امامی و زارع تکراری در لیست هانگژو و ناگویا
ترکیب تیم اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا را علی مومنی، عباس ابراهیمزاده، یونس امامی، محمد نخودی، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع تشکیل میدهند. سه سال بعد از هانگژو، امامی و زارع باز هم در ترکیب تیم بازیهای آسیایی هستند که این برای امامی یک شکست و برای زارع تداوم موفقیتهای چند سال اخیرش است.
یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا بازندههای انتخابی مهم خرداد ماه کشتی آزاد ایران در کرمان هستند که دوبنده اصلی تیم ملی را آنجا به امیرمحمد یزدانی و حسن یزدانی واگذار کردند تا به عنوان بازندههای آن مسابقه، به بازیهای آسیایی بروند.
علی مومنی که سال گذشته در زاگرب عضو ۵۷ کیلوگرم تیم ملی در قهرمانی جهان بود در حالیکه میلاد والیزاده جایش را در جهانی قزاقستان گرفته، از جام تختی حضورش را در ترکیب آسیایی قطعی کرد. ابراهیمزاده هم تنها گزینه کشتی آزاد در ۶۵ کیلوگرم بود که در این سالها همه سرمایهگذاریاش روی رحمان عموزاد بوده و در این بزنگاه امکان استفاده از عموزاد را در هر دو مسابقه ندارد.
نخودی هم از نداشتن پشتوانه در ۸۶ کیلوگرم، کشتیگیر ۷۹ کیلوگرمی است که به عضویت تیم ملی درآمده و بعد از ناگویا، در وزن تخصصیاش در قهرمانی جهان روی تشک خواهد رفت.
زارع، اما باتوجه به دوتابعیتی شدن امیررضا معصومی، نزدیکترین رقیب این سالهایش، تنها کشتیگیر مطمئن سنگینوزن است که هم در بازیهای آسیایی و هم قهرمانی جهان در ۱۲۵ کیلوگرم کشتی میگیرد.
رقبای سخت ایران در ناگویا؛ از ژاپنِ میزبان گرفته تا هند، ازبکستان و قزاقستان
کار برای کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی پیشرو بسیار سخت است و روی کاغذ، فقط یک شانس طلا داریم؛ مثل جهانی آستانه، در ۱۲۵ کیلوگرم. جایی که زارع بدون رقیب به نظر میرسد.
البته که کشتی ورزش بیرکوردی است و در کنار آن همواره عوامل پیشبینی نشدهای هم میتواند نتیجه را کاملاً تغییر دهد، مثل شکست کاملاً غیرمنتظره فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس برای زارع مقابل گنو پتریاشویلی؛ در حالیکه مصاف قبلی آنها یکطرفه و با امتیاز عالی برای زارع تمام شده بود.
هرچند پیشبینی بر این بود که شمیل شریپوف؛ روسیتبار تیم ملی بحرین شاید برای زارع دردسرساز شود، اما در مسابقات قبلی نتوانسته هرگز رقیبی سخت برای سنگینوزن ایران باشد و مونختور هم اگر به ناگویا بیاید برای زارعِ باتجربه دردسرساز به نظر نمیرسد.
در باقی اوزان، اما کار بسیار سخت است. روی کاغذ شانس طلای بازیهای آسیایی در ۲ وزن اول، برای هندیها و ژاپنیها خیلی بیشتر از مومنی و ابراهیمزاده به نظر میرسد. هندیها با امان و سوجیت به دنبال صید طلا از ناگویا هستند و اولویت اصلیشان هم این مسابقه است، نه قهرمانی جهان؛ برخلاف کشتی ایران که نفرات اولش را در آستانه به میدان میفرستد.
یاماتو اوگاوای ۲۰ ساله در ۵۷ کیلو و کوتارو کیوکای ۲۵ ساله هم کشتیگیرانی هستند که قطعاً باید روی آنها حساب ویژه باز کرد، خصوصاً کیوکای قهرمان المپیک که هرچند اخیراً مغلوب عموزاد شده، اما در المپیک نماینده ایران را برد و کشتیگیری بسیار زهردار است.
در ۷۴ کیلوگرم در کنار اینکه یونس امامی رو به افت بوده و کشتی خوبی هم در انتخابی اخیرش مقابل یزدانی نگرفت و ۴ سال از آخرین مدال جهانیاش میگذرد، یوشینوسوکه آئویاگیِ قهرمان جهان را پیشرو دارد که کشتیگیر بسیار خوبی است. ساگار جاگلان هندی هم اگر همچنان تمرکز یونس روی کشتی نباشد، میتواند خطرساز باشد. ضمن اینکه کشتیگیران روستبار در میان وزن خیلی از کشورها پخش شدهاند و بالقوه، همه در این وزن میتوانند حریف سختی باشند که سختترینشان هم رازامبک جمالوف قهرمان المپیک است.
در ۸۶ کیلوگرم هرچند هند به خاطر دوپینگ ماکول داهیا، ظاهراً نمایندهای به بازیهای آسیایی نمیفرستد که اگر هم میفرستاد بعید بود حریف نماینده ایران باشد و ملیپوش ژاپن هم هایاتو ایشیگوروست که به اندازه سه ژاپنی اوزان اول نمیتواند رقیب سختی باشد، اما مسئله مهم این است که نخودی ۵ مدال جهانیاش را در ۷۹ کیلوگرم گرفته و بعد از یک محک نیمبند در تورنمنت بینالمللی که ماگومد رمضانوف قهرمان ۸۶ کیلوگرم المپیک، در فینال مقابلش کشتی نگرفت؛ در این وزن کمتجربه محسوب میشود.
وزنی که در بازیهای آسیایی قبلی با حسن یزدانی، نقطه قوت و شانس اصلی طلا محسوب میشد با نخودی -باوجود اثبات شایستگیهایش در ۷۹ کیلو- واقعاً غیرقابل پیشبینی است.
در ۹۷ کیلوگرم هم هرچند امیرعلی آذرپیرای نایبقهرمان جهان و دارنده برنز المپیک در ترکیب تیم ملی ایران است، اما حضور آرش یوشیدا و اخمد تاجالدینوف و حتی شاید رضابک آیتموخان در ترکیب سه تیم ژاپن، بحرین و قزاقستان رقابت را در این وزن بازیهای آسیایی بسیار کرده است. آذرپیرا سابقه برد هر سه حریف را داشته، اما آخرین مصافش با یوشیدا با شکست در فینال قهرمانی آسیای اخیر همراه بود و در المپیک هم مغلوب تاجالدینوف شده است. ضمن اینکه کشتیای که برخلاف انتظار، در انتخابی با حسن یزدانی گرفت هم کمی ناامیدکننده بود.
با این اوصاف؛ کشتی آزاد در شرایطی به ناگویا میرود که رقابتی سخت پیش رویش خواهد بود. ژاپنیهای میزبان، هندیها و حتی بحرینیها هم با روستبارانشان حساب ویژهای روی این مسابقات باز کردهاند.