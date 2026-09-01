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واکنش سوریه به تداوم نقض حاکمیت از سوی رژیم اسرائیل

وزیر خارجه سوریه به تداوم نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۰۶
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سوریه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه با اشاره به تداوم نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی، گفت: سوریه طی ماه ژوئیه ۶۵ مورد و در ماه اوت ۵۲ مورد رخنه اسرائیل به سوریه را رصد کرده است.

وی اعلام کرد: دمشق با میانجیگری واشنگتن در راستای توقف تجاوزات و بازداشت‌هایی که از سوی نظامیان اسرائیلی انجام می شود، در حال مذاکره با تل آویو است.

وزیر خارجه سوریه افزود که اظهارات مقامات اشغالگر مبنی بر اینکه جبل الشیخ را ترک نخواهند کرد، اعلام آشکار برای تثبیت اشغال است.

الشیبانی گفت: ما همچنان به گزینه حل دیپلماتیک برای توقف تجاوزات اسرائیل پایبند هستیم. اسرائیل باید به طور کامل به توافق توقف درگیری پایبند باشد. ما در راستای تثبیت حاکمیت دمشق بر جولان اشغالی‌ حرکت می کنیم.

او افزود: ما بر حق حاکمیتی مطلق مان در ایجاد ارتش ملی مان تاکید داریم.

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برچسب ها
سوریه اسرائیل حمله نقض حاکمیت اشغالگری
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