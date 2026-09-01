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پیام عراقچی پس از حضور در اجلاس سران شانگهای

در دیدار و گفت‌گوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کردم.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۰۴
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از حضور در اجلاس سران شانگهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آینده چندقطبی و چندجانبه‌گرایانه است

خوشوقتم که همراه با رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان حضور پیدا کردم. 

در دیدار و گفت‌گوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کردم.

بیش از هر زمان دیگری، آینده چندقطبی و چندجانبه‌گرایانه است.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اجلاس شانگهای قرقیزستان
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