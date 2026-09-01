پیام عراقچی پس از حضور در اجلاس سران شانگهای

در دیدار و گفت‌گوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کردم.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از حضور در اجلاس سران شانگهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آینده چندقطبی و چندجانبه‌گرایانه است

خوشوقتم که همراه با رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان حضور پیدا کردم.

در دیدار و گفت‌گوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کردم.

بیش از هر زمان دیگری، آینده چندقطبی و چندجانبه‌گرایانه است.