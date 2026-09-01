پیام عراقچی پس از حضور در اجلاس سران شانگهای
در دیدار و گفتگوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کردم.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۰۴| |
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از حضور در اجلاس سران شانگهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آینده چندقطبی و چندجانبهگرایانه است
خوشوقتم که همراه با رئیسجمهور دکتر پزشکیان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان حضور پیدا کردم.
در دیدار و گفتگوها با مقامات ارشد اوراسیایی، چینی و جنوب آسیایی، بر دفاع اصولی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی خود و بر ضرورت اتحاد برای مدیریت روند افول یک امپراتوری بیمار تأکید کردم.
بیش از هر زمان دیگری، آینده چندقطبی و چندجانبهگرایانه است.
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