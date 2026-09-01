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کد خبر: ۱۳۹۲۵۰۲
بازدید: ۱۲۷۶

عکس: تجدیدمیثاق فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبر شهید درحرم رضوی

امیر سرتیپ علیرضا الهامی؛ فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از کارکنان این نیرو، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ ضمن تشرف به حرم امام رضا علیه‌السلام، از بخش «شمیم رضوان» حرم مطهر رضوی بازدید نمودند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری پدافند هوایی ارتش جمهور اسلامی ایران حرم مطهر رضوی(ع)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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