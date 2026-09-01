عکس: تجدیدمیثاق فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبر شهید درحرم رضوی

امیر سرتیپ علیرضا الهامی؛ فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از کارکنان این نیرو، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ ضمن تشرف به حرم امام رضا علیه‌السلام، از بخش «شمیم رضوان» حرم مطهر رضوی بازدید نمودند.