حمله ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن

به گزارش تابناک، دقایقی قبل مردم در کنارک و چابهار صدای چند انفجار شنیدند.
هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
شنیده شدن صدای چند انفجار در شرق بندرعباس
در همین حال خبرگزاری صداوسیما گزارش داد، دقایقی قبل صدای بیش از ۵ انفجار اطراف روستای مسن قشم شنیده شد.
همچنین دقایقی پیش، صدای ۴ انفجار از سمت تنگه هرمز در قشم شنیده شد.
گزارشهای تکمیلی حاکی است، بر اثر پرتابه های دشمن در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم صدای چندین انفجار شنیده شده است.
هراس واشنگتن از واکنش شدید ایران به تجاوز آمریکا/ صدور هشدار امنیتی به اتباع آمریکایی در منطقه
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۰۲
شبکه فاکسنیوز در پی تجاوز مجدد آمریکا به ایران و هراس از واکنش شدید تهران اعلام کرد که واشنگتن هشدار امنیتی برای همه شهروندان خود در منطقه خاورمیانه صادر کرده است.
ترامپ : ایالات متحده، همین حالا که با شما صحبت میکنم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در واکنش به تلاش نافرجام ایرانیها برای کار گذاشتن مینهای دریایی در تنگه هرمز انجام میشوند
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۰۱
ترامپ نوشت: «ایالات متحده، همین حالا که با شما صحبت میکنم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در واکنش به تلاش نافرجام ایرانیها برای کار گذاشتن مینهای دریایی در تنگه هرمز انجام میشوند؛ تنگهای که در حال حاضر هیچ مینی در آن وجود ندارد (مینها بهطور کامل منهدم یا منفجر شدهاند!).
همچنین این حملات در واکنش به شلیک هشت موشک از سوی ایرانیها به پایگاه نظامی ما در اردن انجام شده است که همه آنها با موفقیت رهگیری و سرنگون شدند.
اگر کشور شکستخورده ایران در واکنش به این حمله کاملاً موجه ما دست به تلافی بزند، بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت؛ آن هم در سطحی بسیار شدیدتر و گستردهتر.
اما این، بزرگترین حمله از همه حملات نخواهد بود؛ بزرگترین حمله در انتظار است و در راه خواهد بود.
رئیسجمهور، دونالد جی. ترامپ»
جزئیات حمله دشمن آمریکایی به نقاطی در استان هرمزگان
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۵۴
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان:
طبق بررسیهای اولیه که ساعتی پیش خبر آن منتشر شد، اصابتی به استان گزارش نشده بود و عمده صداها مربوط به وجود تنش در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز بود.
با افزایش درگیریها طی یک ساعت گذشته، نقاطی در استان هرمزگان و مناطق ساحل نشین، شاهد حملات دشمن بود که جزئیات بیشتر در رابطه با آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.
شرایط همه مناطق استان هرمزگان کاملا پایدار است و مردم یقین داشته باشند هر گونه شیطنت دشمن به محکم ترین شکل پاسخ داده خواهد شد.
هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از قطر و امارات به پرواز درآمدند
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۵۱
هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از قطر و امارات متحده عربی برای سوخترسانی به جنگندههایی که ایران را بمباران میکنند، به پرواز درآمدند
فاکس نیوز: حملات نظامی علیه ایران همچنان ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۵۰
فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی:حملات نظامی علیه ایران همچنان ادامه دارد
تایید اصابت ۴ پرتابه در چابهار و کنارک
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۴۷
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستانهای چابهار و کنارک خبر داد.
سردار علی خلیلآبادی ضمن تایید وقوع اصابت چهار پرتابه در محدوده شهرستانهای چابهار و کنارک اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی درباره ابعاد حادثه، خسارات احتمالی و جزئیات بیشتر در حال انجام است.
ارتش تروریستی آمریکا حمله به ایران را تایید کرد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۴۷
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد: حملات هوایی علیه اهداف سپاه پاسداران در داخل ایران را آغاز کردهایم.
حملات به ایران پس از تلاشهای تهاجمی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شد.