حمله ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن

ترامپ : ایالات متحده، همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در واکنش به تلاش نافرجام ایرانی‌ها برای کار گذاشتن مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام می‌شوند

ترامپ نوشت: «ایالات متحده، همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در واکنش به تلاش نافرجام ایرانی‌ها برای کار گذاشتن مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام می‌شوند؛ تنگه‌ای که در حال حاضر هیچ مینی در آن وجود ندارد (مین‌ها به‌طور کامل منهدم یا منفجر شده‌اند!).

همچنین این حملات در واکنش به شلیک هشت موشک از سوی ایرانی‌ها به پایگاه نظامی ما در اردن انجام شده است که همه آنها با موفقیت رهگیری و سرنگون شدند.

اگر کشور شکست‌خورده ایران در واکنش به این حمله کاملاً موجه ما دست به تلافی بزند، بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت؛ آن هم در سطحی بسیار شدیدتر و گسترده‌تر.

اما این، بزرگ‌ترین حمله از همه حملات نخواهد بود؛ بزرگ‌ترین حمله در انتظار است و در راه خواهد بود.

رئیس‌جمهور، دونالد جی. ترامپ»