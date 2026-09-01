حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
به گزارش تابناک، دقایقی قبل مردم در کنارک و چابهار صدای چند انفجار شنیدند.
هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
شنیده شدن صدای چند انفجار در شرق بندرعباس
در همین حال خبرگزاری صداوسیما گزارش داد، دقایقی قبل صدای بیش از ۵ انفجار اطراف روستای مسن قشم شنیده شد.
همچنین دقایقی پیش، صدای ۴ انفجار از سمت تنگه هرمز در قشم شنیده شد.
گزارشهای تکمیلی حاکی است، بر اثر پرتابه های دشمن در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم صدای چندین انفجار شنیده شده است.
منابع عربی از چند انفجار در بحرین در پی حملات ایران خبر دادند.
همزمان پدافند هوایی در اربیل عراق نیز فعال شده و چندین انفجار گزارش شده است.
برخی منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار در کویت خبر میدهند
روابط عمومی ارتش:️در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی قرار داد
پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهمترین و حساسترین پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است
روابط عمومی ارتش تاکید کرد؛ رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارتهای دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت
ادارهکل مخابرات استان هرمزگان از آسیب به زیرساختهای اینترنت و تلفن ثابت و همراه درپی حملات متجاوزانه آمریکا به مناطق غیرنظامی در بخشهایی از مناطق جنوب کشور خبر داد و اعلام کرد که تلاشها برای رفع اخلال پیش آمده درحال انجام است.
در اطلاعیه اداره کل مخابرات استان هرمزگان آمده است: در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساختهای خدماتی در بخشهایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکلها و سایتهای مخابراتی و اینترنتی هم خسارات جدی وارد شد. حملاتی که موجب قطع شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین اینترنت در بخشهایی از این محدوده شده است.
در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیمهای اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.
شمار شهدای مراسم عروسی در سیریک به ۵ نفر افزایش یافت
سپاه پاسداران به صورت رسمی اعلام کرد که امشب در پاسخ به شرارتهای سبعانه آمریکاییها، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.
اما چرا این کمپ بسیار مهم است و چرا این غافلگیری بزرگ رخ داده است؟از نظر جغرافیایی موقعیت «کمپ تیتین» (Camp Titin) بسیار مهم است، چرا که در انتهای شمالی دریای سرخ، نزدیک بندر عقبه، بندر ایلات اسرائیل و در فاصله نسبتاً کوتاهی از مرز عربستان قرار دارد و به همین دلیل برای تمرینهای تفنگداران دریایی آمریکا، حفاظت زیرساختهای دریایی، عملیات آبیـخاکی و انتقال تجهیزات مناسب است. منابع رسمی نیروی دریایی آمریکا نیز تمرینهای FASTCENT (یگان واکنش سریع تفنگداران آمریکایی) را در همین کمپ ثبت کردهاند.
لذا این پایگاه مشخصاً برای تفنگداران دریایی و عملیات اعزام سریع نیرو ارزش دارد.
اما نکته بسیار مهم این است که آمریکاییها پس از مواجه شدن با بسته شدن تنگه هرمز و اختلال کامل در تدارکات نظامیشان در خلیج فارس، تلاش کردند بخشی از نیروها را در کمپ تیتین مستقر کنند؛ به این امید که ایران یا از این موضوع اطلاع کامل ندارد و یا اینکه به فرض اطلاع، امکان هدف قرار دادن آن را ندارد!
با این حال امشب سپاه پاسداران نشان داد که هم نسبت به تحرکات آمریکاییها اشراف اطلاعاتی ویژه دارد و هم امکان گسترده و کاملی برای هدف قرار دادن و غافلگیر کردن آمریکاییها دارد.
بر همین مبنا میتوان گفت که هدف قرار دادن کمپ تیتین، یک اقدام ویژه و راهبردی در معادلات مربوط به جنگ تحمیلی آمریکا-صهیونی علیه ایران است و احتمالاً به زودی با تحلیلهای گسترده امنیتی و نظامی در اندیشکدههای غربی مواجه خواهد شد./ تسنیم
بعد از اعلام سپاه مبنی بر قرار گرفتن تفنگداران آمریکایی و هلاکت تعدادی از آنان، مناطق نزدیک به پایگاههای نظامی آمریکایی در اردن شاهد فعالیت گسترده هلیکوپترها و آمبولانسها هستند
بسم الله قاصم الجبارین
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
️ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد
️رژیم کودککش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینهتوزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد
️در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند
عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد
و ما الانصر الا من عند الله العزیز الحکیم
امشب یکی از گستردهترین شلیکهای موشکی ایران (به نسبت درگیریهای اخیر) به سمت پایگاهها و مناطق آمریکایی انجام شده است.
ایران هشدار داده بود که حمله دشمن آمریکایی با پاسخ چند برابری مواجه میشود.
اهداف مهمی که امشب هدف قرار گرفتند متعاقباً به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
افزایش شهدای جنایت امریکا در حمله به مراسم عروسی سیریک به ۵۴ شهید و زخمی
۴ شهید و ۵۰ مجرح تاکنون
احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد
معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد: نقطهای در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.
معاون سیاسی و امنیتی استان هرمزگان: در حمله به یک مراسم عروسی در سیریک دو نفر شهید و تعدادی از افراد نیز مجروح شدند.
امشب برای اولین بار سامانه جدید پدافندی کشور با موفقیت تست شد و پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد
شبکههای اجتماعی از وقوع انفجار در ۳ شهرستان «جم»، «کنگان» و «لنگرود» خبر دادند که مقامهای استانی اصابت هرگونه پرتابه و حمله دشمن آمریکایی را به این نقاط تکذیب کردند.
یک پهپاد MQ9 آمریکایی با سامانه جدید پدافند کشور سرنگون شده است.
پس از اینکه برخی منابع از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به مواضع آمریکا خبر دادند، منابع عراقی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شمال این کشور خبر دادند.
یک مراسم عروسی در سیریک هدف ترکش های حمله وحشیانه دشمن آمریکایی قرار گرفت
ترامپ به فاکسنیوز: ایرانیها تلاش کردند رادارهای خود را بازسازی کنند؛ ما صبر کردیم تا تقریباً کامل شود، سپس آنها را هدف قرار دادیم
بر اساس اطلاعات خبرنگاران تسنیم در کشور، نقاطی از شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان، قشم (هرمزگان)، بندرعباس (هرمزگان)، سیریک (هرمزگان)، جاسک (هرمزگان) و بندرلنگه (هرمزگان) و همچنین نقطهای در جیرفت کرمان مورد هدف دشمن تروریست آمریکای قرار گرفته است.
ادعای ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز: توافق با ایرانیها ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد، ما به آنها فرصتهای زیادی دادیم
ادعای یک مقام امریکایی: حملات آمریکا به ایران تاکنون با ترکیبی از جنگندهها، پهپادها و موشکهای کروز تاماهاوک انجام شده است
صدای انفجار در مشهد مربوط به ترکیدگی و آتشسوزی خط لوله گاز در جاده کنهبیست مشهد بوده؛ علت حادثه در دست بررسی است
صدای انفجار مجدد در بندرعباس و قشم شنیده شد.
در جزیره لاوان هم صدای انفجار شنیده شده است.
تمامی حملات امشب آمریکا به مناطق جنوبی به مناطقی بود که قبلا به آن حمله کرده بود و در این حملات آسیبی به افراد و زیرساختها وارد نشده است.
صداوسیما: صدای انفجار در شهر عسلویه در استان بوشهر در جنوب کشور شنیده شد.
در حملات ساعتی پیش دشمن به سواحل جنوبی ایران یک کارخانه پودر ماهی در قشم، یک اسکله صیادی و دکل ادارهی بنادر در سیریک مورد حمله قرار گرفت
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.
ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.
بارها اعلام نموده ایم و اراده کرده ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.
شبکه فاکسنیوز در پی تجاوز مجدد آمریکا به ایران و هراس از واکنش شدید تهران اعلام کرد که واشنگتن هشدار امنیتی برای همه شهروندان خود در منطقه خاورمیانه صادر کرده است.
هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از قطر و امارات متحده عربی برای سوخترسانی به جنگندههایی که ایران را بمباران میکنند، به پرواز درآمدند
فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی:حملات نظامی علیه ایران همچنان ادامه دارد
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد: حملات هوایی علیه اهداف سپاه پاسداران در داخل ایران را آغاز کردهایم.
حملات به ایران پس از تلاشهای تهاجمی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شد.
باید پاسخی کوبنده به ترامپ جنایتکار دهیم.