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حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت

بر اثر پرتابه های دشمن در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم صدای چندین انفجار شنیده شد. برخی منابع از شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۰۱
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28829 بازدید
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۲۶
انفجار

به گزارش تابناک، دقایقی قبل مردم در کنارک و چابهار صدای چند انفجار شنیدند.

هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

شنیده شدن صدای چند انفجار در شرق بندرعباس 

در همین حال خبرگزاری صداوسیما گزارش داد، دقایقی قبل صدای بیش از ۵ انفجار اطراف روستای مسن قشم شنیده شد.

همچنین دقایقی پیش، صدای ۴ انفجار از سمت تنگه هرمز در قشم شنیده شد.

گزارش‌های تکمیلی حاکی است، بر اثر پرتابه های دشمن در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم صدای چندین انفجار شنیده شده است.

صدای انفجار در بحرین و اربیل
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۱:۴۹

منابع عربی از چند انفجار در بحرین در پی حملات ایران خبر دادند.

همزمان پدافند هوایی در اربیل عراق نیز فعال شده و چندین انفجار گزارش شده است.

صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۱:۳۴

برخی منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار در کویت خبر می‌دهند

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ آمریکا در بحرین
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۱:۰۸

روابط عمومی ارتش:️در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی قرار داد

 پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است

روابط عمومی ارتش تاکید کرد؛ رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارت‌های دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت

حمله دشمن متجاوز به زیرساخت‌های تلفن و اینترنت هرمزگان
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۴۶


اداره‌کل مخابرات استان هرمزگان از آسیب به زیرساخت‌های اینترنت و تلفن ثابت و همراه درپی حملات متجاوزانه آمریکا به مناطق غیرنظامی در بخش‌هایی از مناطق جنوب کشور خبر داد و اعلام کرد که تلاش‌ها برای رفع اخلال پیش آمده درحال انجام است.

در اطلاعیه اداره کل مخابرات استان هرمزگان آمده است: در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی و اینترنتی هم خسارات جدی وارد شد. حملاتی که موجب قطع شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین اینترنت در بخش‌هایی از این محدوده شده است. 

در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیم‌های اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.

افزایش شمار شهدای مراسم عروسی در سیریک
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۴۵

شمار شهدای مراسم عروسی در سیریک به ۵ نفر افزایش یافت

چرا سپاه کمپ تیتین را هدف گرفت؟
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۴۳

سپاه پاسداران به صورت رسمی اعلام کرد که امشب در پاسخ به شرارت‌های سبعانه آمریکایی‌ها، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.
 اما چرا این کمپ بسیار مهم است و چرا این غافلگیری بزرگ رخ داده است؟از نظر جغرافیایی موقعیت «کمپ تیتین» (Camp Titin)  بسیار مهم است، چرا که در انتهای شمالی دریای سرخ، نزدیک بندر عقبه، بندر ایلات اسرائیل و در فاصله نسبتاً کوتاهی از مرز عربستان قرار دارد و به همین دلیل برای تمرین‌های تفنگداران دریایی آمریکا، حفاظت زیرساخت‌های دریایی، عملیات آبی‌ـ‌خاکی و انتقال تجهیزات مناسب است. منابع رسمی نیروی دریایی آمریکا نیز تمرین‌های FASTCENT (یگان واکنش سریع تفنگداران آمریکایی) را در همین کمپ ثبت کرده‌اند.
 لذا این پایگاه مشخصاً برای تفنگداران دریایی و عملیات اعزام سریع نیرو ارزش دارد.
 اما نکته بسیار مهم این است که آمریکایی‌ها پس از مواجه شدن با بسته شدن تنگه هرمز و اختلال کامل در تدارکات نظامیشان در خلیج فارس، تلاش کردند بخشی از نیروها را در کمپ تیتین مستقر کنند؛ به این امید که ایران یا از این موضوع اطلاع کامل ندارد و یا اینکه به فرض اطلاع، امکان هدف قرار دادن آن را ندارد!
 با این حال امشب سپاه پاسداران نشان داد که هم نسبت به تحرکات آمریکایی‌ها اشراف اطلاعاتی ویژه دارد و هم امکان گسترده‌ و کاملی برای هدف قرار دادن و غافلگیر کردن آمریکایی‌ها دارد.
 بر همین مبنا می‌توان گفت که هدف قرار دادن کمپ تیتین، یک اقدام ویژه و راهبردی در معادلات مربوط به جنگ تحمیلی آمریکا-صهیونی علیه ایران است و احتمالاً به زودی با  تحلیلهای گسترده امنیتی و نظامی در اندیشکده‌های غربی مواجه خواهد شد./ تسنیم

تصاویری از کودکان مجروح حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا به منطقه مسکونی در سیریک
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۳۰

حمله ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن

حضور گسترده آمبولانس ها در اطراف پایگاه های آمریکایی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۲۷

بعد از اعلام سپاه مبنی بر قرار گرفتن تفنگداران آمریکایی و هلاکت تعدادی از آنان، ‌مناطق نزدیک به پایگاه‌های نظامی آمریکایی در اردن شاهد فعالیت گسترده هلیکوپترها و آمبولانس‌ها هستند

تصویر لاشه پهپاد سرنگون شده در خمین
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۲۲

حمله ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن

اصابت موشک ایرانی به پایگاه تروریست‌های آمریکایی در اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۱۷

اصابت موشک ایرانی به پایگاه تروریست‌های آمریکایی در اردن

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بیانیه روابط عمومی سپاه: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۱۶

بسم الله قاصم الجبارین

 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
️ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد
️رژیم کودک‌کش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینه‌توزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد
️در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند
عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد
و ما الانصر الا من عند الله العزیز الحکیم

اولین تصاویر از جنایت آمریکا در سیریک
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۱۵

 اولین تصاویر از جنایت آمریکا در سیریک

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آسمان اردن و دو کلاهک موشک ایرانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ - ۰۰:۱۵
آسمان اردن و دو کلاهک موشک ایرانی
 
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تصاویری از محل عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک که هدف حمله آمریکا قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۳:۴۱

حمله به اهواز

حمله به اهواز

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انجام یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۳:۳۵

حملات موشکی

امشب یکی از گسترده‌ترین شلیک‌های موشکی ایران (به نسبت درگیری‌های اخیر) به سمت پایگاه‌ها و مناطق آمریکایی انجام شده است.

 ایران هشدار داده بود که حمله دشمن آمریکایی با پاسخ چند برابری مواجه می‌شود. 

 اهداف مهمی که امشب هدف قرار گرفتند متعاقباً به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

افزایش شمار شهدای حمله به عروسی در سیریک
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۳:۳۳

افزایش شهدای جنایت امریکا در حمله به مراسم عروسی سیریک به ۵۴ شهید و زخمی

۴ شهید و ۵۰ مجرح تاکنون

احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد 



حملهٔ موشکی آمریکا به اطراف شهر اهواز
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۳:۱۹

معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد: نقطه‌ای در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

در حمله به یک مراسم عروسی در سیریک دو نفر شهید و تعدادی از افراد نیز مجروح شدند
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۵۴

معاون سیاسی و امنیتی استان هرمزگان: در حمله به یک مراسم عروسی در سیریک دو نفر شهید و تعدادی از افراد نیز مجروح شدند.

سپاه: حملات از سر استیصال دشمن قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند/ رزمندگان سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۶
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
 
بسم الله قاصم الجبارین 
ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛
 
تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.
 
ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.
 
حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.
 
رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ9 ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند. 
 
گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
 
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
تست سامانه جدید پدافندی کشور با موفقیت
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۶

امشب برای اولین بار سامانه جدید پدافندی کشور با موفقیت تست شد و پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد

اصابت پرتابۀ دشمن به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۵
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از اصابت یک پرتابۀ دشمن آمریکایی به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت خبر داد.
 
این حمله هیچ‌گونه خسارت جانی به دنبال نداشت و به باند و ساختمان‌های فرودگاه آسیبی وارد نکرده است.
تکذیب حملات دشمن به «جم»، «کنگان» و «لنگرود»
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۴

شبکه‌های اجتماعی از وقوع انفجار در ۳ شهرستان «جم»، «کنگان» و «لنگرود» خبر دادند که مقام‌های استانی اصابت هرگونه پرتابه و حمله دشمن آمریکایی را به این نقاط تکذیب کردند.

یک پهپاد آمریکایی در آسمان‌ خمین سرنگون شد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۴

 یک پهپاد MQ9 آمریکایی با سامانه جدید پدافند کشور سرنگون شده است.

‌ حملۀ دشمن آمریکایی به یک عروسی در کوهستک
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۳
 
معاون امنیتی استاندار هرمزگان از حملۀ دشمن جنایتکار آمریکایی به یک منزل مسکونی و مراسم عروسی در شهر کوهستک سیریک خبر داد.
 
بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده‌اند؛ جزئیات حادثه متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خبرهایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در اربیل
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۲

 پس از اینکه برخی منابع از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به مواضع آمریکا خبر دادند، منابع عراقی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شمال این کشور خبر دادند.

یک مراسم عروسی هدف ترکش های حمله وحشیانه دشمن آمریکایی
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۳۲

یک مراسم عروسی در سیریک هدف ترکش های حمله وحشیانه دشمن آمریکایی قرار گرفت

شلیک موشک‌های ایرانی به سمت مواضع دشمن/ فارس
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۱۰
تعداد بازدید : 3453
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ترامپ: ایرانی‌ها تلاش کردند رادارهای خود را بازسازی کنند؛ ما صبر کردیم تا تقریباً کامل شود، سپس آن‌ها را هدف قرار دادیم .
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۲:۰۸

 ترامپ به فاکس‌نیوز: ایرانی‌ها تلاش کردند رادارهای خود را بازسازی کنند؛ ما صبر کردیم تا تقریباً کامل شود، سپس آن‌ها را هدف قرار دادیم

پیام فرمانده کل سپاه به فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۵۱
 
 
برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی
 
 فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 
سلام علیکم؛
 
 دهم شهریور ماه  یادآور جانفشانی‌ مدافعان حریم آسمان این مرز و بوم و فرصتی مغتنم برای پاسداشت مجاهدت‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در حراست از کیان اسلامی است .
 
 اینجانب ، ضمن تبریک صمیمانه این روز فرخنده به جنابعالی و تمامی فرماندهان، مسئولان و کارکنان غیور و ولایتمدار آن نیرو، بر این باور هستم آنچه امروز از توانمندی‌های پدافند هوایی کشور به نمایش درآمده، اعتماد به ظرفیت‌ها و توانمندی های دانشمندان جوان ایران مایه امید و مباهات ملت ایران است.
 
 به فضل الهی هماهنگی و همدلی کم نظیر بین نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه ، و نیز شبکه‌سازی یکپارچه، به‌روزرسانی مستمر فناوری‌ها، و اتکا بر توان داخلی و جوانان دانش‌بنیان ایرانی،می‌تواند معادلات دشمن در عرصه هوایی را بیش از پیش بر هم زند و بازدارندگی اطمینان بخشی را برای کشور ایجاد نماید 
 
  با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز پدافند هوایی ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، به ویژه شهیدان والامقامی که در راه حراست از آسمان کشور در دفاع مقدس دوم و سوم جان خویش را نثار کردند، از درگاه خداوند متعال، توفیق و سربلنگی روزافزون جنابعالی و یکایک رزمندگان دلیر و متخصص آن نیرو را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و  رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و  فرمانده  کل قوا  حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای( دام ظله العالی) مسئلت می‌نمایم و امیدوارم با وحدت، همدلی و هم افزایی هرچه بیشتر میان تمامی نیروهای مسلح، آسمان همیشه پرشکوه و امن ایران اسلامی، پایدارترین سنگر عزت و اقتدار ملی باقی بماند.
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گزارشی از حملات آمریکا به نقاطی در کشور
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۵۰

بر اساس اطلاعات خبرنگاران تسنیم در کشور، نقاطی از شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان، قشم (هرمزگان)، بندرعباس (هرمزگان)، سیریک (هرمزگان)، جاسک (هرمزگان) و بندرلنگه (هرمزگان) و همچنین نقطه‌ای در جیرفت کرمان مورد هدف دشمن تروریست آمریکای قرار گرفته است.

ترامپ: توافق با ایرانی‌ها ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۴۹

ادعای ترامپ در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز: توافق با ایرانی‌ها ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد، ما به آنها فرصت‌های زیادی دادیم

ادعای یک مقام امریکایی درباره تجهیزات حملات آمریکا به ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۴۸

ادعای یک مقام امریکایی: حملات آمریکا به ایران تاکنون با ترکیبی از جنگنده‌ها، پهپادها و موشک‌های کروز تاماهاوک انجام شده است

‌ علت صدای انفجار در مشهد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۴۶

صدای انفجار در مشهد مربوط به ترکیدگی و آتش‌سوزی خط لوله گاز در جاده کنه‌بیست مشهد بوده؛ علت حادثه در دست بررسی است

حمله دشمن آمریکایی به فرودگاه جیرفت
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۳۱
️دقایقی پیش دشمن آمریکایی به فرودگاه جیرفت حمله کرد./ اطلاعات تکمیلی منتشر می‌شود
شنیده شدن دوباره صدای انفجار در بندرعباس و قشم
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۳۰

صدای انفجار مجدد در بندرعباس و قشم شنیده شد. 

در جزیره لاوان هم صدای انفجار شنیده شده است. 

حملات امشب آمریکا به مناطقی بود که قبلا به آن حمله کرده بود
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۲۷

تمامی حملات امشب آمریکا به مناطق جنوبی به مناطقی بود که قبلا به آن حمله کرده بود و در این حملات آسیبی به افراد و زیرساخت‌ها وارد نشده است.

صدای انفجار در شهر عسلویه شنیده شد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۲۵

صداوسیما: صدای انفجار در شهر عسلویه در استان بوشهر در جنوب کشور شنیده شد.

حمله آمریکا به یک کارخانه پودر ماهی در قشم
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۲۱

در حملات ساعتی پیش دشمن به سواحل جنوبی ایران یک کارخانه پودر ماهی در قشم، یک اسکله صیادی و دکل اداره‌ی بنادر در سیریک مورد حمله قرار گرفت

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است؛ آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۱۹

حمله ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا:هزینه سنگینی بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم کرد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۱۷


ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.

 ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.

 بارها اعلام نموده ایم و اراده کرده ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.

هراس واشنگتن از واکنش شدید ایران به تجاوز آمریکا/ صدور هشدار امنیتی به اتباع آمریکایی در منطقه
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۰۲

شبکه فاکس‌نیوز در پی تجاوز مجدد آمریکا به ایران و هراس از واکنش شدید تهران اعلام کرد که واشنگتن هشدار امنیتی برای همه شهروندان خود در منطقه خاورمیانه صادر کرده است.

 ترامپ : ایالات متحده، همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در واکنش به تلاش نافرجام ایرانی‌ها برای کار گذاشتن مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام می‌شوند
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۱:۰۱
 ترامپ نوشت: «ایالات متحده، همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در واکنش به تلاش نافرجام ایرانی‌ها برای کار گذاشتن مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام می‌شوند؛ تنگه‌ای که در حال حاضر هیچ مینی در آن وجود ندارد (مین‌ها به‌طور کامل منهدم یا منفجر شده‌اند!).
 
همچنین این حملات در واکنش به شلیک هشت موشک از سوی ایرانی‌ها به پایگاه نظامی ما در اردن انجام شده است که همه آنها با موفقیت رهگیری و سرنگون شدند.
 
اگر کشور شکست‌خورده ایران در واکنش به این حمله کاملاً موجه ما دست به تلافی بزند، بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت؛ آن هم در سطحی بسیار شدیدتر و گسترده‌تر.
 
اما این، بزرگ‌ترین حمله از همه حملات نخواهد بود؛ بزرگ‌ترین حمله در انتظار است و در راه خواهد بود. 
 
رئیس‌جمهور، دونالد جی. ترامپ»
 
جزئیات حمله دشمن آمریکایی به نقاطی در استان هرمزگان
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۵۴
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان:
طبق بررسی‌های اولیه که ساعتی پیش خبر آن منتشر شد، اصابتی به استان گزارش نشده بود و عمده صداها مربوط به وجود تنش در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز بود.
 
 با افزایش درگیری‌ها طی یک ساعت گذشته، نقاطی در استان هرمزگان و مناطق ساحل نشین، شاهد حملات دشمن بود که جزئیات بیشتر در رابطه با آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.
 
 شرایط همه مناطق استان هرمزگان کاملا پایدار است و مردم یقین داشته باشند هر گونه شیطنت دشمن به محکم ترین شکل پاسخ داده خواهد شد.
هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از قطر و امارات به پرواز درآمدند
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۵۱

هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از قطر و امارات متحده عربی برای سوخت‌رسانی به جنگنده‌هایی که ایران را بمباران می‌کنند، به پرواز درآمدند

فاکس نیوز: حملات نظامی علیه ایران همچنان ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۵۰

فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی:حملات نظامی علیه ایران همچنان ادامه دارد

تایید اصابت ۴ پرتابه در چابهار و کنارک
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۴۷
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد.
 
سردار علی خلیل‌آبادی ضمن تایید وقوع اصابت چهار پرتابه در محدوده شهرستان‌های چابهار و کنارک اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی درباره ابعاد حادثه، خسارات احتمالی و جزئیات بیشتر در حال انجام است.
ارتش تروریستی آمریکا حمله به ایران را تایید کرد
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ - ۲۰:۴۷

 ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد: حملات هوایی علیه اهداف سپاه پاسداران در داخل ایران را آغاز کرده‌ایم.
 حملات به ایران پس از تلاش‌های تهاجمی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شد.

 

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برچسب ها
آمریکا ایران حمله قشم چابهار تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
4
8
پاسخ
مرگ بر آمریکا و اسراییل جنایتکار.
باید پاسخی کوبنده به ترامپ جنایتکار دهیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
7
7
پاسخ
تعلل ایران در اشغال بحرین و کویت و تصور مغلوب شدن دشمن منجر به گستاخی هر چه بیشتر این دو شیخ نشین شده.
مهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
5
7
پاسخ
خدا انشاالله امریکا . اسراییل و حامیان داخلی ومنطقه ایش را لعنت کند.
سعید
|
France
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
4
6
پاسخ
اقا اینا هیچ فرودگاهی تو منطقه نباید سالم باشه ، مخصوصا امارات و قطر و بحرین و کویت که سوخت رسان از اونجا بلند بشه ، حتی فرودگاه تجاری شون هم بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
7
7
پاسخ
اینبار نیروهای مسلح باید یک درس فراموش نشدنی به قمارباز بدهند سنگین و کوبنده جواب بدهید تا قمارباز از توهم خارج شود
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
5
4
پاسخ
اسراییل بیشرف هم همکاری کرده باامریکا.
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
8
5
پاسخ
لنعت خدا به امریکا امریکا دوستان این بمب اتم لنعتی بسازید دیگه بدتر از این وضع که نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
6
8
پاسخ
بمب اتم بسازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
3
7
پاسخ
تنگه هرمز را با هر وسیله ای که شده غیر قابل کشتیرانی کنید. با مین شناور، شهپاد، اژدر، پهباد، سیم خاردار.قایق ها و کشتی های فرسوده و قراضه،تنه درخت و نخل و.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
4
6
پاسخ
چرا اجازه فرود هواپیماهای آمریکا را در قطر و امارات میدید؟ فرودگاه های نظای را منهدم کنید تا نتونن فرود بیان
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