حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ آمریکا در بحرین

روابط عمومی ارتش:️در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی قرار داد

پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است

روابط عمومی ارتش تاکید کرد؛ رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارت‌های دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت