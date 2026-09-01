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چاقوکشی در نیویورک / قتل مقام ارشد بانک آمریکا

رسانه‌ها از مرگ یکی از معاونان بانک آمریکا در حمله صبح امروز در نیویورک خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۰۰
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حمله با سلاح سرد

به گزارش تابناک، بنا بر اعلام اداره پلیس نیویورک، «ارین پیاسنتی»، یکی از معاونان بزرگترین بانک آمریکا در حادثه چاقوکشی در میدان تایمز در نیویورک به قتل رسید.

«بانک آمریکا» شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی است، که اکنون به‌عنوان بزرگترین بانک این کشور شناخته می‌شود.

گزارش‌های خبری صبح امروز حاکی از این بود که بر اثر حمله با چاقو در شهر نیویورک آمریکا ۲ نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

بنا بر گزارش‌ها، پاملا سیسنروس عامل این اقدام از محله کوئینز، عصر دوشنبه در فاصله حدود ۲۰ ثانیه به یک مرد ۶۸ ساله و یک زن حمله کرد. مرد از ناحیه شکم مجروح شد و زن نیز بر اثر جراحات جان باخت.


منبع: تسنیم

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آمریکا حمله با چاقو سلاح سرد خشونت مسلحانه
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