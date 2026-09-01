محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در اولین گفتگوی ویدئویی با مردم اعلام کرد: نیروهای مسلح از هر فرصتی که به آن‌ها بدهیم برای بازسازی توان خود استفاده می‌کنند و حتی ساعت و لحظه‌ها را هم از دست نمی‌دهند.

به گزارش تابناک؛ محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در اولین گفتگوی ویدئویی با مردم بیان داشت: در ۱۵ ماه گذشته، به اندازه یک دهه پیشرفت در حوزه نظامی داشتیم. در هر دوره جنگ، بهتر از دوره‌های قبل عمل کردیم و جنگیدیم. فرآیندهای بازسازی و تقویت توان نیروهای مسلح در بخش‌های آفندی و پدافندی، به بهترین درحال انجام است‌. این اقدامات به دلیل بومی بودن فناوری ماست و جوانان ما این کار را انجام می‌دهند و دست نیازی به سمت دشمن نداریم.

رئیس مجلس اظهار داشت: نیروهای مسلح از هر فرصتی که به آن‌ها بدهیم برای بازسازی توان خود استفاده می‌کنند و حتی ساعت و لحظه‌ها را هم از دست نمی‌دهند. امروز ایران بیش از دشمن توانسته توان نظامی خود را بازسازی کند. ضرباتی که بعد از آتش‌بس به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف زده شد، معنای راهبردی داشت. میدان را در دست داریم و دشمن را به این نتیجه رساند که نمی‌تواند جلوی موشک‌های ما را بگیرد. دشمن بداند در دوره‌های بعدی جنگ، هم در بُعد کیفی و هم کمی، مسلط‌تر خواهیم بود.

قالیباف در ادامه از از فرماندهان شجاع نیروهای مسلح تشکر کرد و گفت: در برابرشان سر تعظیم فرود می‌آورم. گاهی انتقاد برخی فعالان رسانه‌‌ای در مورد فرماندهان نظامی را می‌شنوم و برای مظلومیت آن‌ها افسوس می‌خورم. در زمان سکوت میدان، کارخانه‌ها، نیروها و بخش‌های مختلف نظامی در حال استراحت نیستند و همه خود را آماده می‌کنند.

وی در ادامه پیرامون آخرین وضعیت حاکم بر تنگه هرمزگفت: آمریکا تلاش می‌کند مثل دزدان و قاچاقچیان چند کشتی از تنگه عبور دهد اما با مقابله نیروهای مسلح ما مواجه می شود. کنترل کامل تنگه هرمز در دست نیروهای مسلح ماست. ضربات اخیر دشمن به کشورمان بخاطر اعمال قدرت ما در تنگه هرمز است و به این ضربات دشمن پاسخ سهمگین دادیم. اگر کنترل تنگه در دست آمریکاست چه لزومی داشت هر روز آن را تکرار کنند و به جزایر ما حمله کند؟ آمریکایی‌ها به دروغ به کشتی‌ها برای عبور از تنگه اطمینان می‌دهند اما آن‌ کشتی‌ها مورد اصابت قرار می‌گیرند. آمریکا می‌خواهد برخلاف تفاهم‌نامه از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کند که این اجازه را نخواهیم داد.

رئیس مجلس همچنین به تاریخچه تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اشاره کرد و بیان کرد: قبل از جنگ، روزانه حداقل ۱۲۰ کشتی از تنگه هرمز تردد می‌کرد و حتی اگر یک یا دو کشتی هم از تنگه عبور کند، به هیچ عنوان قابل مقایسه با قبل از جنگ نیست.

قالیباف با تاکید بر پیشرفت در عرصه دیپلماسی گفت: در تنگه هرمز علاوه بر اعمال قدرت نظامی، در عرصه دیپلماسی نیز پیشرفت‌های خوبی انجام شده است. توافق با عمان، به‌عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، با دیپلماسی به دست آمد. قدرت نظامی ایران در تنگه هرمز حفظ و ارتقا پیدا کرده است. اعمال مدیریت ایرانی بر تنگه، هیچ منافاتی با قوانین بین‌المللی ندارد.

وی بیان داشت: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی و دیپلماسی سراغ جنگ اقتصادی و شناختی رفت و آن را به جنگ نظامی خود اضافه کرد. محاصره دریایی به معنای جنگ نظامی است. هدف دشمن از جنگ ترکیبی این است که در داخل کشور، اغتشاش را به همراه ترور و حملات نظامی کوتاه آغاز کند. نقشه دشمن برای همه مسئولان ما روشن است.

رئیس مجلس یادآوری کرد: امروز همه، چه مسئولان و چه مردم، باید دقت کنیم در زمین دشمن بازی نکنیم. مردم در همه صحنه‌ها نشان دادند پیشتاز و پیش‌قراول بودند و دشمن هیچ‌وقت نتوانسته است از مردم ما سوءاستفاده کند. باید فرصت سوءاستفاده را از دشمن بگیریم. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همراهی مردم از این جنگ سخت عبور می‌کنیم.

قالیباف تاکید کرد: اگر محاصره را تشدید کنند، حتماً پاسخ نظامی می‌دهیم و همه ضرر خواهند کرد. اگر دشمن اراده‌اش بر این باشد که ما از خلیج فارس نفت صادر نکنیم، هیچ‌کس نخواهد توانست نفت صادر کند. دشمن در حال حاضر در جنگ اقتصادی، بر روی جنبه روانی آن متمرکز شده است. بخش زیادی از تحریم‌های اعلامی جدید، قبلاً نیز اعمال می‌شده است. محاصره دریایی در قوانین بین‌المللی، یک اقدام نظامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افزایش کالابرگ دهک‌های ضعیف گفت: دولت و مجلس مصمم به افزایش کالابرگ، مخصوصاً برای دهک‌های ضعیف جامعه هستند. موضوع افزایش کالابرگ در اولین فرصت اجرایی می‌شود.

رئیس مجلس در خصوص مصرف بالای بنزین اظهار داشت: مقصر بخشی از مصرف زیاد بنزین مردم نیستند بلکه مقصر صنعت است

مسئله بنزین را می‌شود با صرفه‌جویی حل کرد. اصلاحات ضروری باید حتماً با خرد جمعی و همراهی مردم، به‌گونه‌ای باشد که فشار بر روی مردم کمتر شود. رضایت مردم اصل اول ماست. هرجا درباره مسائل تصمیم خوب گرفتیم، با مردم صحبت کردیم و آن تصمیم را خوب اجرا کرده‌ایم، مردم همراهی کرده‌اند.