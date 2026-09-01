پوتین: روسیه کالاهای اساسی ایران را تامین میکند
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ولادیمیر پوتین در حاشیهٔ اجلاس سران شانگهای در دیدار با مسعود پزشکیان، ضمن اعلام همبستگی مردم روسیه با مردم ایران در دفاع از منافعشان، شجاعت و ایستادگی ملت ایران را ستود.
وی همچنین با اشاره به ادامهٔ حمایتهای روسیه از ایران گفت که مسکو در دوران دشوار کنونی، کمکهای لازم را به ایران ارائه کرده و کالاهای اساسی را تأمین میکند. پوتین با تأکید بر توسعهٔ روابط ایران و روسیه در تمامی جنبهها، افزود که مسکو و تهران روند روابط تجاری و اقتصادی خود را که از سال گذشته شکل گرفته است، همچنان حفظ کردهاند. این مقام روس همچنین اضافه کرد که روسیه از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا استقبال کرد، اما متأسفانه آتشبس شکننده بود.
اجلاس سران همکاریهای شانگهای امروز در بیشکک، قرقیزستان برگزار شد. در این نشست، روسای جمهور بلاروس، ایران، قزاقستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و نخستوزیران هند و پاکستان حضور داشتند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز به نمایندگی از ایران در این نشست شرکت کرده بود. وی در حاشیهٔ این اجلاس با مسئولان ارشد کشورهایی مانند روسیه و جمهوری آذربایجان دیدار و گفتوگو کرده است.