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بقایی در پاسخ به تابناک:

در شرایط فعلی نمی‌توان از بازگشت به تفاهمنامه صحبت کرد / آمریکا باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد

سخنگوی وزارت خارجه، گفت: در شرایطی قرار داریم که نمی‌توان درباره بازگشت به تفاهمنامه صحبت کرد، دلیل آن هم روشن است زیرا آمریکا مفاد تفاهمنامه را نقض کرد و باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۶۵
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6615 بازدید
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۱۴

و

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، در ارتباط با اینکه برخی رسانه‌های خارجی مدعی هستند که عاصم منیر در سفر اخیرش به تهران پیشنهاد عبور از بند ۱۳ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و آغاز مذاکرات جدید پیش از اجرای تعهدات آمریکا را مطرح کرده است؛ آیا چنین درخواستی واقعاً مطرح شده است؟ اگر پاسخ مثبت هست، پاسخ ایران به این درخواست چه بوده؟ اظهار کرد: سفر آقای عاصم منیر به تهران در چارچوب تلاش‌هایی است که پاکستان از چند ماه قبل برای جلوگیری از تشدید تنش انجام می‌داده است. آن مواردی که مطرح کردند، عمدتاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

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وی ادامه داد: در واقع امر، ما در شرایطی قرار داریم که اکنون نمی‌توانیم اصلاً درباره بازگشت به فلان تفاهم صحبت کنیم؛ دلیلش هم روشن است، طرف آمریکایی آن را نقض کرده است. باید واقعاً مراقبت کرد که جای طرف مدعی و مدعی‌علیه عوض نشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این آمریکا بود که جنگ را شروع کرد، آمریکا بود که تفاهم را نقض کرد، آمریکا بود که به بهانه‌ای ساختگی مجدداً حملات را شروع کرد و اکنون هم این آمریکاست که باید در این زمینه در برابر جامعه جهانی پاسخگو بماند.

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برچسب ها
بقایی عاصم منیر جنگ علیه ایران تفاهمنامه اسلام آباد مذاکره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
5
پاسخ
آمریکا باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد !
دیگه حرفی برای گفتن نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
7
پاسخ
بله این آمریکاست که باید باید به جامعه جهانی پاسخگو باشد . خوب بعد از این چه کسی باید به سفره خالی مردم و نا امیدی مردم و تورم افسار گسیخته که توان و حال و امید مردم را نابود کرده پاسخگو باشد؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
5
پاسخ
پس چرا پزشکیان یه نظر دیگر دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
محض رضای خدا جناب رئیس جمهور را توجیه کنید که اینقدر از تفاهمنامه ای که ترامپ آن را بی ارزش می داند و به درستی آقای بقایی هم آن را بی فایده می داند،سخن نگوید. این تحقیر آمیز است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
5
پاسخ
دست روو دست بذارین تا دلار بشه ۵۰۰ هزار تومن
ستار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
5
پاسخ
اون توافقنامه بهترین امتیازات رو برای ایران داشت و کسانی که زیرش زدن (در هر دو طرف) بدترین ضربه به ایران زدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
آمریکا تا کنون به هیچ پیمانی تعهد عمل نداشته و به دلیل قلدری اش به هیچ پیمانی متعهد نخواهد بود. فافهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
6
پاسخ
شماها حقوق عالی دارین ما جی که هیچ حقوقی نداریم
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
3
2
پاسخ
احسنت جناب بقایی، لطفا این را به آقای عراقجی بگویید که دایما از بازگشت به تفاهم و درخواست از آمریکا به بازگشت به تفاهم صحبت میکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
بهتر است اول جناب رئیس جمهور محترم متوجه بشوند که در ملاقات هایش با روسای جمهور دنیا مدام به تفاهمنامه اشاره نکند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
6
پاسخ
گویا وزارت خارجه مثل صداو سیما توی افکار و اوهام خودشون زندگی می کنند و خودشونو زدن به اون راه.برای جامعه جهانی موضوع جنگ ایران هیچ اهمیتی ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
7
پاسخ
دنیافقط لب ودهن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
4
2
پاسخ
با توجه به‌ عیر منطقی بودن مقامات آمریکایی تا ترامپ قمارباز پست جنایتکار و ارتش تورویستی آمریکا در این جنگ کشته زیاد ندهد و یا محاصره دریایی شکسته نشود..و قیمت نفت بشکه ای ۱۲۰ دلار برسد در آن صورت است که سر عقل میاد و شکست را قبول و تفاهم نامه را اجرا می‌کند. و از منطقه خاورمیانه بیرون بروند و تنگه هرمز باز خواهد شد...
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