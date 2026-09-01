دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟

در حالی که بانک مرکزی با فروش ارز سهمیه‌ای، تلاش می‌کند ترمز جهش قیمت دلار را بکشد، شاخص ارزی با شکستن رکورد‌های تاریخی، مسیر صعودی خود را با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد. با عبور دلار از مرز ۲۱۳ هزار تومان، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی همچنان بر سیاست‌های عرضه بازارساز غلبه دارد

رشد شاخص ارزی و شکستن رکوردهای تاریخی قیمت دلار، با واکنش بازارساز و اجرای سیاست فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی همراه شده است؛ رویکردی که هنوز نتوانسته ترمز جهشی دلار را بکشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بهای دلار آمریکا در بازار آزاد، ماه شهریور را با روندی افسارگسیخته آغاز کرده است. به گونه‌ای که قیمت دلار در پایان مردادماه به رقم ۱۹۴,۰۰۰ تومان افزایش یافته بود، اما در اولین روز شهریورماه، با افزایشی چند هزار تومانی، به کانال تاریخی ۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید و در سطح ۲۰۰,۵۰۰ تومان جای گرفت. این روند در روز بعد با رسیدن به رقم ۲۰۳,۲۰۰ تومان ادامه یافت و سپس در سوم شهریورماه، با عقب‌نشینی اندک به رقم ۲۰۱,۵۰۰ تومان رسید. این روند کاهشی دقیقاً همزمان با شروع سیاست تزریق میلیون‌ها دلار ارز در سه بانک ملی، صادرات و تجارت بود که از سوی بانک مرکزی کلید خورد.

در ابتدا بسیاری تصور می‌کردند نرخ دلار سهمیه‌ای با کارت ملی، مشابه نرخ مرکز مبادله (در محدوده ۱۵۷,۰۰۰ تومان) خواهد بود؛ نرخی که می‌توانست سود قابل‌توجهی را برای حریداران به همراه داشته باشد. اما در زمان اجرا مشخص شد که نرخ حاشیه بازار در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، در اولین روز اجرای طرح فروش دلار سهمیه‌ای (سوم شهریورماه)، ارز در محدوده ۱۹۵,۰۰۰ تومان در این بانک‌ها به مردم فروخته شد.

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با آغاز طرح فروش ارز سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی، قیمت‌ها در دو روز نخست با نوساناتی محدود همراه بود؛ اما در نهایت در روز شنبه این هفته (اولین روز هفته)، بهای دلار آمریکا به رقم تاریخی ۲۰۷,۰۰۰ تومان رسید. پس از تعطیلی بازار در روز یکشنبه و در ادامه روز دوشنبه نیز، دلار آزاد به رقم ۲۱۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت. اکنون در چهارمین روز هفته یعنی سه‌شنبه، دهم شهریورماه، دلار به رقم تاریخی ۲۱۴,۰۰۰ تومان رسیده است؛ نرخی که همچنان در روند افزایشی قرار دارد و در مقایسه با همین روز در سال گذشته، شاهد جهش حدود ۱۰۸,۰۰۰ تومانی هستیم.

نرخ خرید دلار با کارت ملی چقدر شد؟

با این حال، نگاهی به سیاست عرضه ارز سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی که به گفته همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در این مرحله بسته ارزی ۵۰۰ میلیون دلاری در دستور کار است، نشان می‌دهد که این اقدامات هنوز نتوانسته ترمز صعودی بازار را بکشد؛ به گونه‌ای که نرخ دلار کارت ملی نیز پس از شروع طرح، همگام با نرخ آزاد حرکت کرده است. به عنوان نمونه، دلار سهمیه‌ای با کارت ملی در محدوده ۱۹۵,۰۰۰ تومان شروع به فروش کرد، سپس به ۱۹۸,۰۰۰ تومان رسید و اکنون طبق بررسی‌های میدانی از شعب بانکی، نرخ فروش دلار به مردم با کارت ملی به رقم ۲۰۵,۰۰۰ تومان رسیده است.

تزریق ۲ میلیارد دلار اسکناس در راه است

در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی امروز اظهار داشت: «هفته گذشته تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار به بازار را عملیاتی کردیم و اکنون نیز به شکل رسمی اعلام می‌کنم که بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت نیاز، تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز را برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند.» این اظهارات نشان می‌دهد که دست بازارساز برای عرضه گسترده‌تر باز است و تقاضای واقعی برای ارز می‌تواند در این مسیر نیاز خود را تأمین کند؛ رویکردی که برای دلالان و نوسان‌گیران ارزی به دلیل نبودِ اختلاف قیمتِ چند هزار تومانی، جذابیت چندانی نخواهد داشت.

افزایش دلار تا کجا ادامه خواهد داشت؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که انتظارات تورمی بر فضای اقتصادی کشور حاکم باشد، شاخص ارزی نیز تحت تأثیر این انتظارات در نوسان صعودی باقی خواهد ماند و می تواند در روزهای آتی دلار به نرخ های بالاتر نیز برسد، مگر اینکه سیاست گذار ارزی برای تعدیل انتظارات تورمی، چاره اندیشی کند.

با این حال، مدیریت سمت تقاضای ارز، اولویتی است که تیم اقتصادی دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند؛ چرا که در شرایطی که درآمدهای ارزی با محدودیت مواجه است، چاره‌ای جز مدیریت تقاضا باقی نمی‌ماند. همچنین، اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری برای پول‌های سرگردان در جامعه با نرخ بازدهی مناسب، می‌تواند تا حدودی مانع از شکل‌گیری تقاضای هیجانی در بازار ارز شود.