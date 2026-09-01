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تمدید مهلت اعتراض به نمرات نهایی

عبدالرضا فولادوندراد، اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده و به‌منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای دانش‌آموزان و متقاضیان، مهلت ثبت درخواست بررسی مجدد نمرات آزمون‌های نهایی تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تمدید شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۶۰
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عبدالرضا فولادوند

به گزارش تابناک؛ عبدالرضا فولادوندراد، اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده و به‌منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای دانش‌آموزان و متقاضیان، مهلت ثبت درخواست بررسی مجدد نمرات آزمون‌های نهایی تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تمدید شد.

فولادوند راد افزود: دانش‌آموزان و متقاضیان می‌توانند در این فرصت با مراجعه به سامانه، نسبت به مشاهده دقیق نمرات و ثبت درخواست بررسی مجدد اقدام کنند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تأکید کرد: با توجه به محدود بودن این فرصت، لازم است متقاضیان درخواست خود را حداکثر تا ساعت ۲۴ روز ۱۱ شهریور ثبت کنند و پس از پایان این مهلت، امکان ثبت درخواست بررسی مجدد وجود نخواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد: آن دسته از دانش‌آموزان و متقاضیانی که امکان ورود به سامانه از طریق کارتابل شخصی خود را ندارند، لازم است برای مشاهده کارنامه و ثبت درخواست بررسی مجدد، در مهلت تعیین‌شده به مدرسه یا اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

فولادوند راد اظهار کرد: دانش‌آموزان و متقاضیان لازم است نمرات خود را با دقت بررسی کرده و در صورت وجود اعتراض، درخواست بررسی مجدد خود را در مهلت تعیین‌شده ثبت کنند.

منبع: ایسنا

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عبدالرضا فولادوند آموزش و پرورش نمرات آزمون نهایی
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