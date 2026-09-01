قطر، عمان و پاکستان به‌دنبال کاهش تنش در منطقه

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.