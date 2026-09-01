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قطر، عمان و پاکستان به‌دنبال کاهش تنش در منطقه

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۵۹
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ماجدالانصاری

به گزارش تابناک؛ ماجد الانصاری؛ سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.

حل‌نشدن بحران تنگه هرمز به تشدید تنش منجر خواهد شد و به همه آسیب می‌زند.

با شرکای خود برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنیم.

هشدار داده‌ایم که اسرائیل از تشدید تنش در منطقه برای تحمیل یک واقعیت جدید سوءاستفاده نکند.

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برچسب ها
ماجد الانصاری تنگه هرمز اسرائیل عمان پاکستان سخنگوی وزارت خارجه قطر
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