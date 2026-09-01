بازگشت آمریکا به پایگاه بحرین منتفی شد

به گزارش تابناک؛ دریاسالار داریل کادل؛ رئیس عملیات نیروی دریایی ایالات متحده، روز دوشنبه در جمع نیروهای تحت امر خود، با رد احتمال بازگشت فوری به پایگاه بحرین، اعلام کرد که این موضوع در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست.

رئیس عملیات نیروی دریایی ایالات متحده در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون اموال شخصی جامانده نظامیان پس از حمله ایران، با تصریح اینکه در آینده نزدیک بازگشتی در کار نیست، از تلاش‌های فرماندهی برای انتقال این وسایل به نیروها خبر داد.

آمریکا ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را جایگزین «جورج واشنگتن» کرد

کادل همچنین درباره نحوه استقرار ناو‌های هواپیمابر در منطقه گفت ناو «تئودور روزولت» جایگزین «جورج واشنگتن» در دریای عرب خواهد شد. او تأکید کرد نیروی دریایی باید از تجربه استقرار‌های قبلی، به‌ویژه مأموریت‌های «جرالد آر. فورد» و «آبراهام لینکلن»، درس بگیرد و با تأمین بهتر قطعات، مواد غذایی، اقلام بهداشتی و دیگر تجهیزات، شرایط بهتری برای نیرو‌ها فراهم کند.

رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا همچنین به اهمیت توقف ناو‌ها در بنادر برای حفظ روحیه و کیفیت زندگی خدمه اشاره کرد.

ناو «آبراهام لینکلن» در جریان مأموریت رزمی طولانی خود در خاورمیانه بیش از ۲۵۰ روز بدون توقف در بندر فعالیت کرده بود؛ موضوعی که به‌گفته کادل باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

این مقام آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود بر طرح «اولویت با ملوانان» تأکید کرد و گفت نیروی دریایی تلاش دارد با کاهش مشکلات اداری، بهبود مسکن، خدمات درمانی و حمایت از خانواده‌ها، شرایط زندگی و خدمت نیرو‌ها را بهتر کند. او همچنین درباره سلامت روانی ملوانان و موارد خودکشی میان نیرو‌ها گفت طیف کاملی از خدمات، از تکنسین‌های درمانی و روان‌شناسان گرفته تا روان‌پزشکان و مشاوران مذهبی، باید در دسترس نیرو‌ها باشد.

۴۰۰ میلیون دلار خسارت به پایگاه آمریکا در بحرین

در همین حال، میلیتاری تایمز پیش‌تر در گزارشی درباره خسارت‌های واردشده به پایگاه پشتیبانی دریایی آمریکا در منامه بحرین نوشته بود که میزان خسارت این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

این وب‌سایت آمریکایی گزارش داده بود که مقر ناوگان پنجم آمریکا، یک پادگان، چندین انبار، برج‌های ارتباطی و یک ایستگاه تأمین آب آشامیدنی از جمله بخش‌هایی هستند که در جریان حملات ایران به‌شدت آسیب دیده‌اند. به‌نوشته این رسانه، ابعاد خسارت احتمالاً یکی از دلایلی بوده که مقامات آمریکایی را به سانسور شدت آسیب‌های واردشده واداشته است.

منبع: تسنیم